Emine Erdoğan, Burundi 5. Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na video mesaj gönderdi - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Burundi 5. Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş, açlık, salgın gibi zorlu sınamalarla mücadele eden coğrafyaların çocuklarına, ihtiyaç duydukları imkanların ve diğer çocuklarla eşit fırsatların sunulmasının herkesin ortak gayreti olması gerektiğini bildirdi.

08.10.2024 10:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş, açlık, salgın gibi zorlu sınamalarla mücadele eden coğrafyaların çocuklarına, ihtiyaç duydukları imkanların ve diğer çocuklarla eşit fırsatların sunulmasının herkesin ortak gayreti olması gerektiğini bildirdi.

Emine Erdoğan, Burundi 5. Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na video mesaj gönderdi. Video mesajında, bu seneki zirvenin ana temasının "Yaşam Boyunca Güçlü Bir İnsan Sermayesi Oluşturmak İçin Erken Çocukluk Dönemine Yatırım Yapmak" olduğuna dikkati çeken Erdoğan, forumun hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, bu yıl erken çocukluk döneminin ele alınmasının son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Yaşamın bu ilk dönemleri yalnızca çocuklarımızı ilgilendirmiyor. İnsanın zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin önemli bir kısmının tamamlandığı bu dönem, aslında yetişkinlikte olacağımız kişiyi tanımlıyor. Toplumsal kalkınmanın anahtarı olacak güçlü bir insan modelinin tohumları, çocukluğun ilk safhalarında atılıyor" ifadelerini kullandı.

Sevgi ve güven içerisinde fiziksel, bilişsel ve sosyal ihtiyaçları karşılanarak yetişmiş nesillerin, büyüdüklerinde üretken bireylere dönüşerek, müreffeh bir geleceğin teminatı olduklarına işaret eden Erdoğan, hayatının ilk düğmeleri yanlış iliklenmiş çocukların ise yetişkinlik dönemlerinde doğru bir istikamet yakalamakta zorlandığını belirtti. Emine Erdoğan, "Hayalini kurduğumuz küresel sürdürülebilir barış ve adaletin, erken çocukluk dönemine yapacağımız yatırımlarla doğrudan bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bugün savaş, açlık, salgın gibi zorlu sınamalarla mücadele eden coğrafyaların çocuklarına, ihtiyaç duydukları imkanların ve diğer çocuklarla eşit fırsatların sunulması, hepimizin ortak gayreti olmalı" dedi.

" Afrika'nın çocuklarına her yatırım, huzur dolu geleceğe atılmış adım"

Hızlı artan genç ve dinamik nüfusuyla Afrika kıtasının çocuklarının, modern zamanın sunduğu imkanlardan geride kalmasının, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bir gerçek olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"2050 yılına kadar, dünyada yaşayacak 4 kişiden birisinin Afrika kıtasından olacağını istatistikler ortaya koyuyor. Bu açıdan, Afrika'nın çocuklarına yapılacak her yatırımın, aslında dünyanın ortak geleceğine yapıldığını görebilirsiniz. 0-5 yaş arası, 2,39 milyon çocukla bölgenin en genç nüfuslarından birisine sahip olan Burundi'nin bu konuya dikkati çekiyor olması, ayrıca kıymetli. Türkiye olarak, bölge ülkelerine yönelik sağlık, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçların sağlanmasını amaçlayan insani yardım ve projelerimizle, sahada aktif var olmanın sevincini yaşıyoruz. İnanıyorum ki uluslararası toplum olarak Afrika'nın çocuklarına yaptığımız her yatırım, barış ve huzur dolu geleceğe atılmış önemli birer adım olacaktır."

Forumun, Afrika başta olmak üzere dünyanın her bölgesinde, erken çocukluk dönemi konusunda farkındalığın artmasına vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Her yetişkinin içindeki çocuğu, her çocuğun içindeki yetişkini gördüğümüzde, bu birbirini tamamlayan döngüyü daha iyi anladığımızda, güçlü yarınları inşa edecek nesilleri yetiştireceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, "Nazik davetinden dolayı kıymetli dostum, Burundi Devlet Başkanı'nın eşi Anjelin Hanım'a şükranlarımı sunuyor, zirveye katılan değerli 'first lady'leri ve katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emine Erdoğan, Burundi 5. Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na video mesaj gönderdi - Son Dakika

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