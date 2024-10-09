Emniyet ve jandarmaya alınan araçlar için destek olanlara teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emniyet ve jandarmaya alınan araçlar için destek olanlara teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi

Emniyet ve jandarmaya alınan araçlar için destek olanlara teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi

Eskişehir Valiliği'nin 63 milyon TL, kentteki odaların ve iş insanlarının ise 2 milyon 835 bin TL civarında katkı sağladığı kampanya ile alınarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 88 araç için maddi desteği bulunan hayırsever kişi ile kurumlara Vali Hüseyin...

09.10.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valiliği'nin 63 milyon TL, kentteki odaların ve iş insanlarının ise 2 milyon 835 bin TL civarında katkı sağladığı kampanya ile alınarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 88 araç için maddi desteği bulunan hayırsever kişi ile kurumlara Vali Hüseyin Aksoy tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı.

İstanbul'da 20 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İçişleri Bakanlığı'nca alınan 7 bin 204 aracın emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edilmesinin ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü için 83 araç, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı için ise 5 araç olmak üzere tahsis edilen toplam 88 araç 4 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen törenle hizmete başladı. Araç alımında katkısı bulunan kişi ile kurumlara teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapılması için ise bugün saat 11.00'da Eskişehir Valiliği'nde program gerçekleştirildi. Program çerçevesinde ilk olarak Vali Hüseyin Aksoy konuşma yaparak, kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti. Ardından; Eskişehir Endüstriyel Enerji'den Nadir Küpeli, Eskişehir Seramik İmalat İnşaat'tan Onur Ayva, Aktif Pazarlama İthalat İhracat Tic.'ten Emin Çokaygil, Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv'den V. Hasan Basri Aksu adına Hüseyin Özsert ve Ay Plastik'ten Kazım Ay yerine oğlu V. Furkan Ay'a katkıları için Vali Aksoy tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

"Eskişehir ili olarak toplamda 2 milyon 835 bin liralık bir katkı yapıldı"

Vali Aksoy, teşekkür belgesi ve plaket takdimi öncesinde yapmış olduğu konuşmasında, "İçişleri Bakanlığımızın araç alımıyla ilgili bir çalışması olmuştur. Bu çerçevede, Eskişehir'de odalarımız ve organize sanayi bölge başkanlarımızdan katkı yapmak isteyenlerin belirlenen hesap numarasına katkı yapmalarını istemiştik. Bu noktada çalışma yapan ve katkı sunan arkadaşlarımız oldu. Eskişehir ili olarak toplamda 2 milyon 835 bin liralık bir katkı yapıldı. Bu anlamda katkı yapan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli ve kendisine ait olan 3 büyük şirkette toplamda 2 milyon 250 bin liralık bir yardım yaptı. Ticaret odamız 300 bin liralık bir katkıda bulundu ve diğer iş insanlarımız da farklı oranlarda katkılar sağlamak suretiyle bu çalışmamıza destek verdiler. Güvenlik hizmetleri önemli. 24 saat esasına göre güvenlik hizmeti veriliyor ve araçların da daha güçlü olması, daha hızlı hareket edebilmeleri oldukça önemli. Trafik hizmetlerinin yaygınlaşması ve trafik kazalarının azaltılması bakımından yeni araçlara ihtiyaç vardı ve İçişleri Bakanlığı'mızın koordinasyonunda yapılan çalışmalarda toplam 83 araç emniyete, 5 araç da jandarmaya olmak üzere 88 araç ilimize gönderildi. Biz de valilik olarak bu araçların alımına 63 milyon civarında bir katkı sağladık. İçişleri Bakanlığı'mızın da katkılarıyla bu araçlar ilimize geldi. Ben bu çağrımıza uyan, katkı sunan iş insanlarımız ve odalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Jandarma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emniyet ve jandarmaya alınan araçlar için destek olanlara teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:32:56. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyet ve jandarmaya alınan araçlar için destek olanlara teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.