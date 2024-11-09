Engelli Çocuk Umut'a Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi - Son Dakika
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Engelli Çocuk Umut'a Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi

Engelli Çocuk Umut\'a Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi

Tunceli'de 9 yaşındaki engelli Umut Ege Balcı'ya tekerlekli sandalye hediye edildi.

09.11.2024 11:55
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Tunceli'de doğuştan zihinsel ve ortopedik engelli olan 9 yaşındaki Umut Ege Balcı'ya tekerlekli sandalye hediye edildi.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir ve ekibi, Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Ali Arslan, Türk Kızılay Tunceli Şubesi çalışanları ve gönüllülerle iş birliği yaparak, Pülümür ilçesine bağlı Kovuklu köyünde yaşayan 9 yaşındaki engelli birey Umut Ege Balcı ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Ege Umut Ege'ye tekerlekli sandalye hediye edilirken aileye de giyim ve gıda desteğinde bulunuldu.

İl Müdürü Özdemir, "Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, sosyal hizmetlerin her alanda erişilebilir ve etkili olmasına büyük önem veriyoruz. Arz odaklı hizmet anlayışımızla, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla yürüttüğümüz projelerle her zaman yanlarındayız. Bu tür destekler, fiziksel yardımların ötesinde, onların toplumsal yaşama daha güçlü bir şekilde katılmalarını sağlamak adına da önemlidir" dedi.

Ziyarette Umut Ege ve ailesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Aktaş ile Tunceli Valisi Bülent Tekbıykoğlu'nun selamlarını ileten Özdemir, "Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ve Valimiz Bülent Tekbıykoğlu'nun bu anlamlı çalışmamıza olan destekleri bizim için çok kıymetli. Onların selamlarını iletmekten büyük onur duyuyorum. Bu tür iş birlikleri ve dayanışmalar, toplumun ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve etkili çözümler üretebilmemizi sağlıyor" diye konuştu.

Türk Kızılay Tunceli Şubesi ve Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği ile yapılan iş birliğinin önemine de değinen Özdemir, "Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte hareket etmek büyük bir güçtür. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu tür ziyaretler ve vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağlar, her zaman halkımızın yanında olacağımızın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Umut Ege'nin annesi Senem ile babası Erdal da destek ve duyarlılıklarından ötürü ilgililere teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Çocuk Umut'a Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi - Son Dakika

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