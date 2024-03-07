Engelli Çocuklar İçin Yapılan Sevgi İzi Dövmesi Dinen Uygun

Engelli çocukların kaybolmaması adına yapılan sevgi izi dövmesinin dinen doğru olup olmadığı tartışılırken Sivas Müftülüğü Başvaiz'i Saffet Bölükbaşı bu dövmelerin yapılmasında dinen bir sakınca olmadığını belirtti.
Alzheimer, zihinsel engelliler ve yaşlılar gibi kaybolma durumu fazla ve riskli olan kişilere yaptırılan sevgi izi dövmesi dini açıdan caiz mi merak edilen konular arasında yer aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sivas Müftülüğü Başvaiz'i Saffet Bölükbaşı, "Normal şartlarda dövme caiz değildir. Ancak 'Zaruretler mahzurlu şeyleri mubah kılar' diye bir fıkıh kaidesi var. Yani rahatsız olan kişinin kaybolması daha mahzurlu bir durum. Bundan dolayı sevgi izinin Alzheimer gibi kişilerin rahatlıkla bulunabilmesi için onlara has olmak üzere caiz görebiliriz" dedi.
Sivas bedensel, zihinsel engel ve engelli aileleri yardımlaşma derneğinin ay içinde 24 özel insan ve Alzheimer hastasına sevgi izi yaptırarak kaybolma riskini engelledi.
"Dövme namaz abdesti ve gusül abdestine engel teşkil etmez"
Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı, deri altına işlenerek yapılan dövmenin abdeste engel olmadığını fakat bu durumunda dövmenin caiz olduğu anlamına gelmediğini belirterek; "Dövme çok eski geleneklere dayanan bir adettir. Peygamberimiz döneminde de gündemde olduğundan dolayı hadis kaynaklarına baktığımızda dövmeyle alakalı hadislerimiz bulunmakta. Çok meşhur olan; 'Cenabı Hak dövme yapanı ve yaptıranı rahmetinden uzaklaştırsın' diye aslında tehditkarı bir hadisimiz var. Normal şartlarda deri altına işlenen birtakım zehirli maddelerden oluştuğunu bildiğimiz dövmelerin yapılması kesinlikle haramdır ama tabi şöyle bir yönü de var dövme namaz abdesti ve gusül abdestine engel teşkil etmez. Halk arasında dövme yaptırmanın günah olduğu bilinmekle birlikte bir taraftan da abdest ve gusül abdestine engel olduğuna dair ifadeler bulunuyor fakat bu doğru değil. Tabi bu durum dövmenin caiz olduğu anlamına gelmiyor" dedi.
"Zaruriyeler mecburiyetleri ortadan kaldırabilir"
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun günümüzde ihtiyaç olduğundan dolayı engelli vatandaşların sevgi izi adı verilen dövmeyi yaptırabilecekleri konusunda fetva verdiğini ifade eden Bölükbaşı, "Şimdi şöyle bir kural var mecelle kaidesi olarak da geçer 'zaruriyeler mecburiyetleri ortadan kaldırabilir'. İfade ettiğimiz gibi dinimizde keyfi olarak yapılan dövmeler caiz değilken hastalıktan dolayı sevgi izi dövmesinin yapılmasını uygun görülüyor. Yapması ve yapılmasında dini açıdan hiçbir sıkıntı bulunmamakta. Fakat hiçbir engeli veya zorunluluğu bulunmayan kişinin dövme yaptırması dini açıdan uygun değil. Ailelerimizin bu bilgiden kaynaklı çekincelerinin olması normal karşılanmakta ama dini sahada en yüksekte olan din işleri yüksek kurulunun aldığı karar aileleri rahatlatacak mahiyette çünkü başka çare olmadığından dolayı İslam dini açısından bu dövmeye müsaade edilmiş. Ailelerde çok rahatlıkla bunu yaptırabilirler. Sevgi izinin yapılmasında ki maksat kaybolduklarında yardımcı olabilmek. Ailelerin bunu yaptırmalarında dini hiçbir sorumluluk günah olmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz" açıklamasında bulundu.
"Özel çocuklarda bir işaretin bulunması şart"
Sevgi izi dövmesinin çocuğunu koruma yönünden çok şey kazandırdığını belirten 50 yaşındaki zihinsel engelli Levent Oyal'ın annesi Huriye Oyal, "Şimdi nispeten gözüm de arkada kalmıyor. Allah korusun çocuğum kaybolursa bileğinde ki sayıyla bulmak çok daha kolay oldu. Böyle özel çocuklarda bir işaretin bulunması şart" dedi.
"Bizim çocuklarımızın ihtiyacı var"
Bizlere güvence oldu diyen 25 yaşındaki zihinsel engelli İkbal Malatyalı'nın annesi, "Çocuklarımız gitmez diyoruz yapmaz diyoruz ama ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Bizim çocuklarımız özel çocuklar. Bizim çocuklarımızın ihtiyacı var. Çocuklarımız için çok gerekli bir şey" ifadelerine yer verdi.
"Sevgi izi için sadece bir engel olması şart değil"
Bedensel engelim olmasına rağmen yine de sevgi izini yaptırdığını söyleyen Gülseren Geçkil, "Ben hiçbir sakıncasını görmüyorum. Her insan bu sevgi izi dövmesini yaptırmalı. Sevgi izi için sadece bir engel olması şart değil" dedi. - SİVAS
Son Dakika › Yerel › Engelli Çocuklar İçin Yapılan Sevgi İzi Dövmesi Dinen Uygun - Son Dakika
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