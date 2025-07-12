Engelli Sporcular İçin Yerli Tekerlekli Sandalye Üretimi Başladı - Son Dakika
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Engelli Sporcular İçin Yerli Tekerlekli Sandalye Üretimi Başladı

Engelli Sporcular İçin Yerli Tekerlekli Sandalye Üretimi Başladı
12.07.2025 12:07  Güncelleme: 12:14
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Kocaeli'de bir mühendis, engelli basketbol takımının tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak amacıyla elektrikli bisiklet üretimine başladı. Yerli ve kullanıcı dostu ürünler, 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Kocaeli'de engelli basketbol takımının tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için yola çıkan mühendisin, bugün el emeğiyle üretilen yerli mikrobolite ulaşım araçları, 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ürün yelpazesinde aile bisikletleri, çocuklar için trafik eğitim araçları, varil trenleri ve park-bahçe temizlik araçları da yer alıyor.

Makine yüksek mühendisi Recep Bilal Şengül, 2014 yılında engelli basketbol takımı oyuncularının tekerlekli sandalye talebi üzerine, onlara iş imkanı da sağlayarak yerli ve kullanıcı dostu elektrikli bisiklet üretimine başladı. Başiskele Sahili'nde işletilen bisikletlerde yaşanan teknik sorunlar ve tedarik zorlukları nedeniyle üretimi kendi atölyesine taşıyan Şengül, kısa sürede geniş bir ürün yelpazesi geliştirdi.

Başisele'deki bir atölyede, işçilerin el emeğiyle üretilen mikrobolite araçlar; sağlamlığı, tasarımı ve kullanıcı dostu olmasıyla dikkat çekiyor. Venezuela'dan Amerika'ya, Fas'tan İngiltere'ye 20'den fazla ülkeye ihraç edilen ürünler arasında; aile bisikletleri, çocuklara yönelik trafik eğitim araçları, park ve eğlence alanlarına yönelik varil trenleri ile yaprak toplama ve çöp temizleme araçları gibi çeşitli araçlar bulunuyor.

"Bu parayla istediğiniz tekerlekli sandalyeyi alırsınız"

Tamamen bir sosyal sorumluluk projesi niyetiyle yola çıktıklarını belirten Recep Bilal Şengül, "Engelli basketbolu oynayan bir spor kulübümüz var. Bir gün beni maçlarına davet ettiler. Sohbet sırasında bana, 'Abi biz bu tekerlekli sandalyelere sponsor olmanı, ya da sponsor bulmanı istiyoruz' dediler. Çok pahalı olduğunu söylediler. Onlara, 'Biz size tekerlekli sandalye sponsoru olmak yerine, bunu alabilecek bir model oluşturalım' dedik. Çok mutlu oldular. Kocaeli'deki büyük parklarda, meydanlarda aile bisikletlerinin işletilmesini sağlayalım. Bu bisikletler kiralansın, sizde hem istihdam edilin hem de gelir elde edin. Bu parayla istediğiniz tekerlekli sandalyeyi alırsınız' dedik. Bu konuyu büyükşehir belediye başkanımızla konuştuk, kendisi sıcak baktı. Onun girişimleriyle arkadaşlara yer tahsis edildi ve bisiklet konuşlandırıldı" dedi.

"Testlerden sonra çok beğenildi"

Şengül, 2014 yılında Başiskele Sahili'nde konumlandırılan elektrikli bisikletlerin işletmesini üstlendiklerini ifade ederek, "Bu bisikletlerin tedarikinde ve kullanımında sıkıntı yaşayınca, 'daha sağlamını nerede bulabiliriz?' diye araştırılmalar yaptık ve en sonunda üretiminin bizim tarafımızdan yapılmasını daha doğru bulduk. Bu işe o şekilde başladık ve ilk üretimimizi yaptık. Testlerden sonra çok beğenildi. Dediğim gibi, tamamen tesadüf ve sosyal sorumluluk projesi" diye konuştu.

"Şuana kadar 20'nin üzerinde ülkeye ihracatımız oldu"

İşlerin büyümesiyle birlikte farklı modeller geliştirdiklerini söyleyen Şengül, Venezüella'dan Amerika'ya, Fas'tan İtalya ve İngiltere'ye kadar ihracat yaptıklarını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Şuanda yeni görüşmelerimiz de var. Londra ve Mısır'a ihraç yapacağız. Milli ekonomiye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İthalata karşıyız. Şasesinden tekerine kadar yerli ürün kullanmaya çalışıyoruz. Tasarımlar tamamen kendimize özgü. Kendi mühendisliğimize ait tasarımlardır, kullanıcı dostudur. Şuana kadar 20'nin üzerinde ülkeye ihracatımız oldu"

"Yoğun talep görüyor"

Ürün portföylerinin genişliğiyle ilgili de bilgi veren Recep Bilal Şengül, "Son dönemlerde çocuklarımızın trafik eğitim parklarındaki eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla trafik eğitim aracı ürettik, yoğun talep görüyor. 4 tekerlekli pedallı ürünler. Bunlar hem çocukların araç kullanabilme beceresini geliştiriyor hem de trafik kurallarına uymasını sağlıyor. Varil trenimiz var. Bu da parklar, alışveriş merkezleri gibi alanlarda çocukları eğlendirmek amaçlı üretilen ürünler. Çocuklar bu araçla gezdiriliyor. Trenlerimiz de tamamen geri dönüşüm kapsamında, variller temizlenerek üretiliyor. Ayrıca 4 tekerlekli aile bisikletimiz var. 3-4 kişilik, hatta 8-10-12 kişiye kadar kullanılabiliyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın bisiklet sürme keyfini yaşayabildiği bir ürün, bu da yoğun ilgi görüyor. Bütün herkesin pedal çevirmesini istiyoruz. Hatta 'Pedalı çevir, hayatı hisset' diyoruz, sloganımız bu" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Sporcular İçin Yerli Tekerlekli Sandalye Üretimi Başladı - Son Dakika

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