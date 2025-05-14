Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinliği

Engelliler Haftası\'nda Farkındalık Etkinliği

Balıkesir'de 'Hayatı Paylaşmaya Engel Yok' temalı etkinlikte engelli bireylerin görünürlüğü vurgulandı.

14.05.2025 15:44
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Engelliler Haftası dolayısıyla Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda "Hayatı Paylaşmaya Engel Yok" temasıyla planlanan programın açılış etkinliği, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Program öncesinde özel öğrencilerimizin hazırladığı Resim sergisi protokolümüz tarafından gezildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir yaptığı açılış konuşmasında şunları kaydetti: "Engellilik, bir eksiklik değil; toplum olarak eksik hissetmemize neden olan bakış açımızdır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve her bireyin potansiyelini gerçekleştirebileceği bir ortam oluşturmak bizim öncelikli görevimizdir. Bu hafta vesilesiyle, hem farkındalık oluşturmayı hem de öğrencilerimizin sosyal hayatta daha görünür olmasını amaçlıyoruz. Hayatı birlikte paylaşmak için engel tanımıyoruz"

Vali İsmail Ustaoğlu ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: "Bu hafta; sadece bir hatırlatma değil, aynı zamanda bir farkındalık çağrısıdır. Bize düşen görev, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımı için elimizden gelenin en iyisini yapmaktır"

Program, özel öğrencilerin hazırladığı müzik konseri, dans gösterileri ve şiir konseri büyük beğeni toplarken, duygu dolu anlara sahne oldu.

Etkinlikler, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü İsmail Akçay Atletizm Pisti'nde düzenlenecek spor faaliyetleriyle devam edecek. Öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek spor etkinliklerinde, birlikte hareket etmenin ve kapsayıcı bir toplumun önemi bir kez daha vurgulanacak.

Programa; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Protokol Üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, özel ihtiyaç sahibi öğrenciler ve aileleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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