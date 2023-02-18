Enkaz altında kızını kaybeden anne korku dolu anları böyle anlattı

Hatay'da enkazdan 12 saat sonra kurtulan Sarcan:

"Duvarlar yılan gibi kıvrıldı ve çatı üstümüze kapandı"

KONYA - Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde Hatay'ın Kırkhan ilçesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan ve kızını kaybeden Zaide Sarcan, "Duvarlar yılan gibi kıvrıldı ve çatı üstümüze kapandı" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 katlı binanın 2. katındaki evlerinde yaşayan Zaide Sarcan (47), depreme kızı Fatmanur Sarcan ile yakalandı. Şiddetli sallantıya uyanan Zaide Sarcan, kızı ile beraber enkazın altında kaldı. Sarcan, kalça kemiği kırık halde yaklaşık 12 saat sonra enkaz altından çıkartılırken, kızı Fatmanur Sarcan ise enkaz altında hayatını kaybetti. Gaziantep Devlet Hastanesine kaldırılan Zaide Sarcan, buradaki tedavisinin ardından babasının arkadaşı tarafından Konya'ya getirildi. Babasının refakat ettiği Zaide Sarcan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Anne sen ölme ben öleyim' dedi"

Deprem sonrası enkaz altında kalarak kızını kaybeden anne Zaide Sarcan, yaşadıkları korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı. Sarcan, "Saat 03.00 civarında lavaboya kalkmıştım sonra tekrar geri gelip yattım. Hafif bir sallantı hissettim sonra kızım bana 'hadi anne gel aşağıya inelim' dedi. Bu sırada aşağıya inmeye kalmadan sanki böyle duvarlar yılan kıvrılır gibi kıvrıldı ve çatı üstümüze kapandı. Enkaz altındayken kızım hep elimi tutmuştu, onunla konuştuk. Daha sonra bana dedi ki, 'anne sen ölme ben öleyim' dedi. Hala beni kurtarmaya geldiklerinde bile kızımın sesi geliyordu. Sonra bana kızımın öldüğünü söylediler, keşke ölmeseydi. Çok kötüyüm, benim bir tane meleğim vardı. Ben nasıl dayanırım bilemiyorum şimdi. Hayatı, gülmeyi çok severdi. Hayata çok güzel bakardı ama kızım bana 'ben senin acına dayanamam hiç' derdi. Allah onun dileğini kabul etti. Onun için bıraktı beni dünyada, kendisini aldı. Daha sonra Gaziantep'te bir hastaneye gittik orada kaldım. Babamın asker arkadaşı bizi kendi arabasıyla alıp buraya getirdi. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.