Erasmus+ Projesi ile Kültürel Mirasın Dijital Oyunlarla Aktarımı İçin İş Birliği Geliştiriliyor

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Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İş Birliği Ortaklıkları (KA220-HED) çağrısı kapsamında desteklenmeye değer görülen, somut ve somut olmayan kültürel mirasın dijitaloyunlarla aktarımı için etkin iş birliği geliştiren "Innovative Tools to Digitize The East andWest Cultural Heritage: A Digital Game Design Methodology Guide" projesinin açılış toplantısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman da katılarak bir açılış konuşması yaptı. ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk'ün yürütücülüğünde başlayan proje ile somut ve somut olmayan kültürel mirasın geleceğe aktarılmasında dijital oyun tasarımlarının bir araç olarak kullanılması hedefleniyor. Doğu ve Batı kültürel mirasını dijitalleştirmeye yönelik yenilikçi bir araç olarak dijital oyun tasarımı için model bir kılavuz geliştirecek projenin paydaşları ESOGÜ'nün yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Universita' Degli Studi Di Firenze, Polythecnic University of Catalonia, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Bakü Azerbaycan, Non Formal Education For Youth Gençlik için Yaygın Eğitim Derneği Ukrayna ve Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilir Gelecek Derneğinden oluşuyor. Dengeli bir Doğu-Batı kültür sentezinin tasarlanacağı projenin ikinci toplantısı Mayıs ayında Polythecnic University of Catalonia ev sahipliğinde İspanya'da gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR