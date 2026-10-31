Erbaa\'da kanserden hayatını kaybeden polis memuru Hulusi Gökçe toprağa verildi

Erbaa'da kanserden hayatını kaybeden polis memuru Hulusi Gökçe toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hulusi Gökçe, kanser tedavisi gördüğü Erbaa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Gökçe, Erbaa'daki Mimar Sinan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Amasya'da görev yapan ve kanserden hayatını kaybeden polis memuru memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.
Amasya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hulusi Gökçe, kanser tedavisi gördüğü Erbaa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Gökçe için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene, Erbaa Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, Hulusi Gökçe'nin ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Gökçe'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA
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