Erbakan ve Babacan\'dan Ekonomi Görüşmesi

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YRP Genel Başkanı Erbakan, DEVA Partisi Lideri Babacan ile görüştü

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi. Erbakan, "Buradaki görüşmede doğal olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ele alındı. Siyasi gelişmeler özellikle ekonomi konusundaki sıkıntılar ele alındı. Sayın başkanın ekonomi yönündeki tecrübesi dolayısıyla da kendisinden önemli bilgiler aldık ve fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra DEVA Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmelerin daha sık şekilde devam etmesi, diyaloğun arttırılması yönünde bir karara vardık" ifadelerine yer verdi.