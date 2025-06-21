Erciyes\'te Sınav Yardımı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesinde yaklaşık 90 adayı, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şahin polisleri ve trafik ekipleri sınava girecekleri salona yetiştirdi.

Üniversite sınavı heyecanı Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde farklı yaşandı. Erciyes Üniversitesi yerleşkesi içindeki fakültelerde sınava girecek adaylar ve yakınlarını taşıyan araçlar yerleşke içinde trafik yoğunluğunu artırırken, geç kalan ya da sınava gireceği fakültesini bulamayan adayların yardımına Kayseri Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yetişti. Yerleşke içerisinde trafikten sorumlu emniyet müdür yardımcısının koordinasyonunda 30 trafik ekibi ve 30 trafik şahin polisi sınav salonunu bulamayan ya da geç kalan öğrencilerin yardımına koştu.

Yaklaşık 90 adayı zamanında sınav salonuna yetiştiren trafik ekiplerinin yarın da aynı şekilde teyakkuzda olacağı öğrenildi. - KAYSERİ