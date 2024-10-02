Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinik Girişi ve Kan Alma Üniteleri Açıldı

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Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenme çalışmalarının üstlenildiği Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinik Girişi ve Kan Alma Üniteleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga ile akademisyenler katıldı.

Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi'nin gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Erciyes Üniversitesi gerçekten bizim gururumuz ve özellikle Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun'un atılımlarıyla Ankara'ya gittiğimizde nasıl değer gördüğünü ve hocalar camiasında nasıl bir ismi olduğunu gururla bildik. Son zamanlarda üniversitemiz girdiği birçok araştırmalar içerisinde hep üst sıralardaydı. İstatistiklerde Erciyes Üniversitemiz hep gururlandırdı. Üniversitelerle ilgili konu konuşulduğunda ve ben Erciyes Üniversitesi'nin ismi anıldığında üst sıralardayızdır zaten diye gururla bekliyorum ve hep öyle çıkıyor. Bundan dolayı başta Rektör hocamıza özellikle teşekkür ediyor ve ekibini kutluyorum."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunun altını çizdi.

Başkan Dr. Büyükkılıç, şöyle devam etti: "Burada hizmet alan insanların daha konforlu daha huzurlu bir ortamda hizmet almasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu açıdan da güven duygusu oluşuyor. Hekimlerimizde bir huzur ortamı oluşuyor. Erciyes Üniversitesi bir markadır. Tıp Fakültemizde Araştırma Üniversitemizin elbette gurur veren bir fakültesi ve hastanesi, bunları daha iyi konuma taşımakta bizim boyutumuzda ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmakta vazifemiz."

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin hayırseverler yönünden şanslı bir üniversite olduğunu söyledi.

Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikleri'nin yenilenme çalışmalarına desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: "Fiziki mekanlarda ki iyileştirmeler hastalarımıza verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmaktadır. İnsana yapılan yatırımların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu konularda da başta Sayın Valimiz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza süreçlerde her daim yanımızda olduklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmasında Üniversiteye yeni yapılacak olan hastane binasının ihale sürecinin tamamlandığının müjdesini de veren Rektör Prof. Dr. Altun, "Yeni hastanemizin projesiyle ilgili ihale süreçlerini tamamladık ve onaylarımızı aldık. İnşallah proje yapım ihalesini de önümüzde ki bir iki hafta içerisinde gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ise katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Dekan Prof. Dr. Dursun "Böyle nezih ortamda hastalara hizmet vermek Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi Öğretim Üyeleri olarak mutlu eden bir durum" dedi.

Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar da konuşmasında şunları kaydetti: "Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla poliklinikler girişimiz ve örnek alma ünitelerimiz yenilendi. Hastalarımıza daha refah daha güzel ortamda hizmet sunma imkanı oluştu."

Edilen dua ve protokol tarafından kesilen kurdele ile Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinik Girişi ve Kan Alma Üniteleri'nin açılışı gerçekleştirildi. - KAYSERİ