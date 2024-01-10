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Erciyes Üniversitesi'nde Endonezyalı öğrenci için tören düzenlendi - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi'nde Endonezyalı öğrenci için tören düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde öğrenim gören Endonezyalı öğrenci Kemas Raditya Rahman için ERSEM Binası önünde tören düzenlendi. Törene üniversite yetkilileri, Endonezya Cumhuriyeti Kayseri Fahri Konsolosu ve öğrencinin ailesi katıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciye Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Törenin ardından öğrencinin cenazesi defnedildi.

Erciyes Üniversitesi\'nde Endonezyalı öğrenci için tören düzenlendi
10.01.2024 - 17:07,
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Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi'nde öğrenim gören Endonezyalı Kemas Raditya Rahman için Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ERSEM Binası önünde tören düzenlendi.

Törene; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Alper Afşın Cerit ile Endonezya Cumhuriyeti Kayseri Fahri Konsolosu Tahir Nursaçan ile Kemas Raditya Rahman'ın ailesi ve arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, sözlerine Erciyes Üniversitesi öğrencisi Kemas Raditya Rahman'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Öğrencinin Erciyes Üniversitesi ailesine yeni katıldığını belirten Prof. Dr. Fatih Altun, "Ben haberi duyduktan sonra çok üzüldüm. İnsan kendi evladı olsa ancak bu kadar üzülür. Öğrencilerimizin hepsi bize emanet. Biz bu düşünceyle hareket ediyoruz. Keşke kısmet olsa da mezuniyet töreninde bir araya gelebilseydik ama nasip değilmiş. Elden bir şey gelmiyor. Ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Bizler her zaman elimizden ne gelirse sizlerin yanında olma gayretindeyiz. Öğrencimizin mekanı cennet olsun. Bulunduğu öğrencilik sürecinde inşallah şehitlik mertebesine nail olur diye ümit ediyoruz" dedi.

Kayseri'deki Endonezyalı Öğrenciler Birliği adına konuşan Ahmad Rafly Baihaqi de, Kemas Raditya Rahman'a Allah'tan rahmet dileyerek, kendilerini yalnız bırakmayarak her konuda destek sağlayan Erciyes Üniversitesi ile ERSEM yetkililerine teşekkür etti.

Kuran-ı Kerim Tilaveti'nin ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Rektör Yardımcıları öğrencinin tabutunu cenaze aracına kadar omzunda taşıdı.

Bu yıl, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü kazanan ve TÖMER'de 5 aydır Türkçe hazırlık eğitimi alan Kemas Raditya Rahman, ERSEM'deki törenin ardından Talas Dedeoğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi'nde Endonezyalı öğrenci için tören düzenlendi - Son Dakika


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