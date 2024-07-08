Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Profesyonel Futbol Takımlarını Ağırlıyor - Son Dakika
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Profesyonel Futbol Takımlarını Ağırlıyor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Profesyonel Futbol Takımlarını Ağırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig takımlarından Samsunspor ve Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Ayrıca, MKE Ankaragücü de kamp için anlaşma yapılan takımlardan biri.

08.07.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya başladı.

2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı almaya hak kazanan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi imzası taşıyan modern tesisleri ile ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra profesyonel takım ve sporcuların kamp için de tercihi oluyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve modern tesislerinde profesyonel takımları konuk etmeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig temsilcilerinden Samsunspor ve Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig takımları 2024-2025 sezonu için hazırlıklara başlarken Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ve Tümosan Konyaspor yeni sezon hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih etti.

Samsunspor, 1850 rakımlı modern tesislerde Kayseri kampına başlarken ve Tümosan Konyaspor ise ilk antrenmanını 8 Temmuz Pazartesi saat 17.00'de gerçekleştirecek.

Ayrıca, 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü de 15-28 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girecek.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, UEFA standartlarındaki sahaları, olimpik yüzme havuzu, basketbol sahası, voleybol sahası ve profesyonel fitness salonu ile profesyonel sporcuların gözdesi oluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin gayretleri ile Erciyes, 12 ay sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde dolu dolu bir kamp imkanı için bazı takımlarla anlaşma yapıldı ve bazı takımlarla da görüşmeler gerçekleştiriliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Profesyonel Futbol Takımlarını Ağırlıyor - Son Dakika

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