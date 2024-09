Erdemir\'e Karşı Çevre Eylemi: Hava Kirliliği Protesto Edildi

Yerel

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP) üyeleri, Erdemir Fabrikası'nın çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle Ereğli Limanı'nda eylem yaptı. KERÇEP Başkanı Önder Öner, "'Erdemir Ereğli'yi zehirlemiyor' diyen Erdemir Genel Müdürü'ne soruyoruz. Her gün gözlerimizle gördüğümüz, ciğerlerimize çektiğimiz o dumanlar, o zehir bulutları ne" dedi.

KERÇEP üyeleri, Ereğli Limanı'nda bir araya gelerek açıklama yaptı. KERÇEP Başkanı Önder Öner, şunları söyledi:

"Basın toplasında 'Erdemir Ereğli'yi zehirlemiyor" diyen Erdemir Genel Müdürü'ne soruyoruz. Her gün gözlerimizle gördüğümüz, ciğerlerimize çektiğimiz o dumanlar, o zehir bulutları ne? Yanmakta olan kömürü söndürmek için boca edilen suyun çıkardığı o sağlığımıza zararlı buhar, bacalarınızdan çıkan kimyasallar, cüruf dağlarında ve ham madde stok alanlarında oluşan toz fırtınaları ne? KERÇEP verilerine göre bu ilçedeki kanser vakaları neden diğer yerlere göre 3,5 kat daha fazla? Neden onun iki aileden birinde solunum yolu hastalıkları var? Neden kabul edilebilir sınırlar katbekat üzerinde toz ve olmamasının nedeni nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nün hesaplarına göre her yıl en az 70-80 bin kişi bu nedenle erken ölümle karşılaşıyor.

Buradan haykırıyoruz. Erdemir, havayı zehirliyor. Suyu toprağı kurulduğu günden beri kirletiyor. Kentimizin geçmişinde Erdemir'in, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde çok büyük rolü vardır. O Erdemir'i biliyoruz. Ama ne yazık ki özelleştirmeyle o güzel ve özel günleri geride kaldı. Özelleştikten sonra her geçen gün sadece karını ve kendini umursayan bir yapıya döndüler. En sonunda kendini özel endüstri bölgesi ilan ettirdiler. Neden? Neyi eksikti de bunu yaptı? Hiçbir şeyi eksik değildi. Belediyeye ödemekle yükümlü olduğu vergi ve harçları da ödemek istemiyordu. O yükümlülüklerinden temelli kurtulmak için özel endüstri bölgesi ilan ettirdiler. Hepsi daha çok kar için. Bu kente hiçbir şey vermeyecek, ama kentin sırtına her geçen yıl yük bindirecek, amaç bu? Bu kentte yaşayıp bu kentin haklarını yok sayamazsınız? Bu adaletsizliği cebine kar olarak koymaya sessiz kalmayacağız. Bu özgürlüğü, hukukunu sana fırsatta hatırlatacağız. Bundan sonra her cumartesi burada toplanacağız. Hukuk konuşacağız, çevre konuşacağız, haklarımızı konuşacağız. Kentin haklarını konuşacağız. Yapmak zorunda olup da görevini yapmayanları, görevinden kaçınanları ifşa edeceğiz."