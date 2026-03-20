Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli\'den merak uyandıran sözler

20.03.2026 11:49
MHP lideri Devlet Bahçeli bayramın ilk günü partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, ''Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak'' mesajıyla dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edilirken, Bahçeli mezara karanfil bıraktı ve su döktü.

"BAYRAMI HÜZÜNLÜ VE ÜZÜNTÜLÜ KARŞILIYORUZ"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, bayrama buruk bir atmosferde girildiğini belirterek, "Bayramı hüzünlü ve üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız. Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında, ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine giriyoruz" dedi.

BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ

Bayram sonrası döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, Türkiye'nin güçlü bir geleceğe doğru ilerleyeceğini vurguladı. "Önemli hizmetlerin ve adımların atıldığı bir Türkiye olacaktır" diyen Bahçeli, siyasi partilerin ortak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

"GÖRÜŞ BİRLİĞİ" TEMENNİSİ

Bahçeli, "Meclis'te temsil edilen partilerin verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Politika, Siyaset, Türkiye, Sözler, Gündem, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
