ERÜ, TEKNOFEST 2024'te İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ERÜ, TEKNOFEST 2024'te İlgi Görüyor

ERÜ, TEKNOFEST 2024\'te İlgi Görüyor

Erciyes Üniversitesi, TEKNOFEST 2024'te yoğun ilgi gören stant açtı. Rektör Altun etkinliği ziyaret etti.

03.10.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2024'de açılan stant katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

2- 6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST başladı. Birçok kuruluşun stant açtığı festivalde, her yıl olduğu gibi ERÜ'de yerini aldı. Katılımcılardan yoğun ilgi gören ve birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı festivale ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da katıldı. Festival alanındaki ERÜ standını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ve öğretim üyeleri ile bir araya geldi. ERÜ standının yanı sıra birçok kurumun standını da ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Altun, TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un TEKNOFEST 2024 ziyaretine; ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ve Öğrenci Projeleri ve Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İmdat Orhan da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Havacılık, Teknofest, Festival, Erciyes, Rektör, 6 Ekim, Eğitim, Adana, Yerel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERÜ, TEKNOFEST 2024'te İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:00 MGK Toplantısının ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı MGK Toplantısının ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
09:52 Kentucky’de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü
09:40 Brezilya’da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
09:23 Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 20:12:45. #1.13#
SON DAKİKA: ERÜ, TEKNOFEST 2024'te İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement