Erzincan'da 2026 Hasat Sezonu Toplantısı - Son Dakika
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Erzincan'da 2026 Hasat Sezonu Toplantısı

Erzincan\'da 2026 Hasat Sezonu Toplantısı
24.07.2026 04:10
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Vali Yardımcısı Aydın'ın başkanlığındaki toplantıda, hasat sezonu ve anız yangınlarına yönelik tedbirler değerlendirildi.

Erzincan'da 2026 yılı hasat sezonuna ilişkin yürütülen çalışmaların değerlendirildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Birimleri Koordinasyon Toplantısı, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2026 yılı hasat sezonunda yürütülen çalışmalar ele alınırken, sahadaki uygulamalar değerlendirildi.

Hasat döneminde meydana gelebilecek anız yangınlarına karşı alınan tedbirler, ürün kayıplarının önlenmesine yönelik çalışmalar ve kurumlar arasındaki koordinasyon konuları görüşüldü.

Toplantıda, üreticilerin emeğinin korunması, hasat sürecinin güvenli ve verimli şekilde tamamlanması amacıyla ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 2026 Hasat Sezonu Toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 2026 Hasat Sezonu Toplantısı - Son Dakika
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