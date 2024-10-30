Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi

Erzincan\'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Erzincan Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda Vali Hamza Aydoğdu, Cumhuriyetin değerlerine vurgu yaptı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle andı.

30.10.2024 08:10  Güncelleme: 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Vali Aydoğdu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin değerleri; özgürlük, eşitlik, adalet ve kardeşliktir. Bu değerler, bizi bir arada tutan güçlü bağlardır. Bu gece burada bu değerlere bağlılığımızı, yarınlara olan inancımızı ve birbirimize olan güvenimizi bir kez daha tazeliyor, Cumhuriyetimizin ışığında geleceğe güvenle bakmanın gururunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, onların bizlere bıraktığı bu büyük mirasın sorumluluğunu bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Bizler bu emaneti daha ileriye taşımaya, her daim daha aydınlık yarınlara doğru yol almaya kararlıyız."

Resepsiyon, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan pastanın Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ve Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından kesilmesi ile son buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Erzincan Valiliği, Erzincan Valiliği, Yerel Haberler, Hamza Aydoğdu, Etkinlikler, Politika, erzincan, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:56:18. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.