Erzincan\'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi

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Erzincan Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Vali Aydoğdu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin değerleri; özgürlük, eşitlik, adalet ve kardeşliktir. Bu değerler, bizi bir arada tutan güçlü bağlardır. Bu gece burada bu değerlere bağlılığımızı, yarınlara olan inancımızı ve birbirimize olan güvenimizi bir kez daha tazeliyor, Cumhuriyetimizin ışığında geleceğe güvenle bakmanın gururunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, onların bizlere bıraktığı bu büyük mirasın sorumluluğunu bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Bizler bu emaneti daha ileriye taşımaya, her daim daha aydınlık yarınlara doğru yol almaya kararlıyız."

Resepsiyon, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan pastanın Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ve Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından kesilmesi ile son buldu. - ERZİNCAN