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Erzincan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
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Erzincan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Erzincan'da etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Erzincan-Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

24.12.2023 - 21:23,  Güncelleme: 21:25
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- Erzincan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da etkisini artıran kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan- Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Erzincan - Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Trafik polisleri, kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin de düştüğü güzergahta, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.

Ekipler, yolun hem Erzincan'ın Refahiye ilçesi hem de Sivas'ın İmranlı ilçesi kesiminde ağır tonajlı araçları, yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise karayolları ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana alındı.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilecek.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kar lastiği ve zinciri olan otomobil ve hafif ticari araçların geçişlerine izin veriliyor.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması da devam ediyor.

Erzincan\'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
Kaynak: İHA
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