Erzincan'da Terziler Bayram Yoğunluğunda - Son Dakika
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Erzincan'da Terziler Bayram Yoğunluğunda

Erzincan\'da Terziler Bayram Yoğunluğunda

Ramazan Bayramı öncesi Erzincan'daki terziler, artan taleple sahura kadar çalışıyor.

25.03.2025 22:32
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Erzincan'da Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte terziler yoğun mesai yapıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışverişlerde hareketlilik yaşanıyor. Bayram için yeni giysiler alan vatandaşlar, doğru bedenlerine göre yaptırmak için terzilerin kapısını çalıyor. Yoğunluk nedeniyle müşterinin işlerini yetiştirmeye gayret eden terziler ise iftardan sonra açtıkları dükkanlarında sahur vaktine kadar çalışıyor.

Erzincan merkezde terzilik yapan Sezai Tokgöz, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte işlerinin açıldığını önceki yıllarda yaşanan yoğunluğun yaşanmadığın söyledi. Tokgöz konuşmasında sahur vaktine kadar çalıştıklarını belirterek, "İşlerimiz bir haftadır çok güzel, bayağı bir artış var. İnşallah böyle devam eder. Müşterinin getirdiği malzemeleri yetiştirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ben iftarımı açıp dükkana tekrar geliyorum. Sahur vaktine kadar yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bayram bittiğinde muhtemelen işler yine azalacak. Vatandaşlar büyük mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak için veya genişletmek için daha çok geliyorlar. Öncelerde geleneksel kıyafetler diktirmeye gelen müşterilerimiz oldukça fazlaydı. Şimdilerde vatandaşlar hazır giyime daha çok yöneliyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Terziler Bayram Yoğunluğunda - Son Dakika

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