Erzincan\'da "Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" sona erdi

Binlerce yıllık tarihinde, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, zamanın mekana dönüştüğü Erzincan, sahip olduğu mirası geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Bu çerçevede 2 gün süren "Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" sona erdi. Vali Hamza Aydoğdu, "Erzincan'ı diğer iller tarafından da fark edilen, dünyanın da dikkatini çeken bir il haline beraber getireceğiz" dedi.

Erzincan Valiliği'nin himayelerinde düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı, yörenin tarihi ve kültürel mirasını korurken, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir gelecek için atılan adımları vurguluyor. Tarım ve hayvancılık alanında sürdürülebilir yöntemler, kültür ve turizmde Erzincan'ın eşsiz güzelliklerinin tanıtımı, deprem bilinci ve alınacak önlemler, gençliğin ve aile yapısının güçlendirilmesi, sağlık ve eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ile sanayi ve teknoloji entegrasyonu masaya yatırıldı.

Yaklaşık olarak 900 katılımcıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen çalıştay, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademisyenlerinin yürütücülüğünde ve ilgili kurum yöneticilerinin koordinasyonunda 2 gün sürdü. Konu ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantıda, kişisel başarıları, kurumsal tecrübe ve bilgileri dolayısıyla davet edilen diğer katılımcılarla birlikte, iki gün boyunca Erzincan'ın geleceği birlikte tasarlanarak, geleceğe ilişkin stratejiler ve eylem planları oluşturuldu. Çalıştay, yerel ve ulusal paydaşları bir araya getirerek Erzincan'a gelecek vizyonu oluşturulmasında önemli bir buluşma noktası oldu.

Çalıştay sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Erzincan'ı diğer iller tarafından da fark edilen, dünyanın da dikkatini çeken bir il haline beraber getireceğiz" dedi.

Vali Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" 16- 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdik. Bugün son günüydü kapanışı yaptık. Bizi en çok mutlu eden yaklaşık 800- 900 kişi sonuç bildirgesinin sonuna kadar dinlemiş olmaları. ve katılım çok yüksekti bu bizi heyecanlandırdı. Bu şu anlama geliyor bu şehirdeki bütün taraflar bu çalıştayı çok önemsiyor. Fakat çalıştayın sadece raporlarda kalmaması için de biz bir komisyon kurduk. Biz ödevlerimizi alacağız ve 6 ay 1 yıl içerisinde bize tevdi edilen bu ödevlerden kısa vadede orta vadede hangilerini yapabildik diye bunları da kamuoyunda paylaşacağız. Erzincan gerçekten çok stratejik bir konuma haiz. Doğuyu batıya bağlıyor, bir taraftan Karadeniz'i doğuya bağlıyor. Çok kadim bir kültürü var. Toprak yapısı, coğrafi yapısı inanılmaz derecede etkili. Tarımsal verilere, doğasına baktığımız zaman dünyanın da bu şehri tanıması gerekiyor. Bakın Türkiye demiyorum dünyanın. Dikkat ederseniz Kemaliye'de Taşlı yol var. Bütün dünyadaki motorcular arasını biliyor. Karanlık Kanyon var bütün dünya biliyor. Buraya geldiğinizde küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılıktaki rakamlar Türkiye standartlarının üzerinde. Bizim yapmamız gereken bu verimli toprakların bir karışını bile boş bırakmamak. Üretmek. Göçten bahsettik. İnsan niye göç eder. İnsan bir yerde huzur buluyorsa, üretiyorsa, maddi bağımsızlığı varsa o şehirden göç etmez. Depremler oldu göçler oluyor doğrudur. Biz depremlerle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Erzincan'ın topraklarının bir problemi yok. Bizim depreme dayanıklı binalar yapmamız gerekiyor. Devletin yönetmeliklerine, kurallarına uymamız gerekiyor. Biz bu yönetmeliklere, kurallara uyarsak, erken uyarı sistemlerini kullanırsak, bütün tedbirlerimizi alırsak bu şehirden göç etmeyiz. Bu şehirden göç etmemek için de gençlerin gitmemesi için de bir defa umudun ve heyecanın olması gerekiyor. Bence nu çalıştay umut ve heyecanı oluşturdu. Biz hep beraber umut ve heyecanı hayatımıza, sözlerden fiiliyata geçirmemiz gerekiyor. Onun için üniversitesiyle, belediyesiyle, valiliğimizle, STK'larımızla herkesle beraber başlayarak üretim odaklı bir sistem üzerinde durmamız gerekiyor. Gençlerimiz buradaki üniversitemizden mezun olursa, istihdamları kolay olursa, iş garantileri olursa ve ekonomik özgürlükleri olursa emin olun büyükşehirlerin o kaotik ortamlarına gitmezler. Bir insan bir yerden göç ediyorsa bir mecburiyet vardır. Ondan dolayı göç ediyordur. Bizim bütün amacımız, gayemiz Erzincan'ın insanların Erzincan'da huzur içerisinde yaşamaları, bu topraklarda üretim yapmaları ve bu üretiminde tekrar Erzincan'a dönmesi. Biz bunu beraber sağlayabiliriz. Erzincan'ın böyle bir potansiyeli var. Erzincan Türkiye'nin modern şehri de olabilir. İnşallah Erzincan'ı diğer iller tarafından da fark edilen, dünyanın da dikkatini çeken bir il haline beraber getireceğiz."

Çalıştayın kapanış oturumuna Vali Aydoğdu'nun yanısıra vali yardımcıları, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum amirleri, akademik personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZİNCAN