Erzincan-Erzurum Karayolu'nda tır devrildi, yol uzun süre ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Erzincan-Erzurum Karayolu'nda tır devrildi, yol uzun süre ulaşıma kapandı

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Erzincan-Erzurum Karayolu'nda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, tırın devrilmesi ve malzemelerin yola saçılması nedeniyle uzun bir araç kuyruğu oluştu. Yapılan çalışmaların ardından yol 3 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

14.04.2024 08:54  Güncelleme: 08:56
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Erzincan- Erzurum Karayolu'nda tır devrildi, yol uzun süre ulaşıma kapandı

ERZİNCAN - Erzincan-Erzurum Karayolu'nda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan tır devrilerek iki şeridi de kapatınca, yol uzun süre ulaşıma kapandı. Yolda uzunca araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Erzincan çıkışı Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rusya'dan Türkiye'ye malzeme getiren A. Necati Sural yönetimindeki 33 BMA 16 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken iki şeridi de kaplayacak şekilde devrilen tır ve yola malzemeler saçılması yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Erzincan - Erzurum Karayolunda uzunca araç kuyruğu oluşurken bir süre sonra alternatif yol olarak araçlar Ekşisu istikametine yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında tırın kaldırılması ve saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından Erzincan - Erzurum Karayolu yaklaşık 3 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.

Erzincan-Erzurum Karayolu\'nda tır devrildi, yol uzun süre ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA

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