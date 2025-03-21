Erzincan Tercan'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Erzincan Tercan'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan Tercan\'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Kandilli Rasathanesi, Tercan'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür de bilgi verdi.

21.03.2025 01:35
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Tercan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem esnasında vatandaşlar paniğe kapılırken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Depremin merkez üssü Oğulveren yerleşim yeri olarak paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 6.8 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şunları söyledi:

"Oğulveren-Tercan/Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı'nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren'de fay hattı görünmüyor." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Tercan'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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