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Erzurum'da 1001 Hatim geleneği tamamlandı - Son Dakika
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Erzurum'da 1001 Hatim geleneği tamamlandı

Erzurum'un doğal afetlerden korunması için başlatılan 1001 Hatim geleneği kapsamında Tarihi Ulu Cami'de hatim duası yapıldı. Bu yılki 1001 Hatim süreci boyunca Erzurum'un çeşitli camilerinde okunan hatim sayısı geçen yıla oranla 7 bin artarak 71 bin 221 oldu. Dua merasimine Erzurum Valisi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer birçok yetkili katıldı.

Erzurum\'da 1001 Hatim geleneği tamamlandı
12.01.2024 - 17:28,
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Erzurum'un doğal afetlerden korunması için yaklaşık 500 yıl önce Pir Ali baba tarafından başlatılan "1001 Hatim" geleneği kapsamında Tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

15 Ocak 2023 tarihinde başlayan bu yılki 1001 Hatim süreci, bugün tarihi Ulucami'de yapılan hatim duasıyla tamamlandı. 1001 Hatimler boyunca Erzurum'un çeşitli camilerinde yaklaşık bir ay boyunca okunan hatim sayısı geçen yıla oranla 7 bin artarak 71 bin 221 oldu.

Üç ayların başlangıcı, Regaip Kandili ve 1001 Hatim geleneğinin bir arada olması nedeniyle özel programların yer aldığı dua merasiminde, Erzurum Müftülüğü tarafından Kur'an'-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi icra edildi. Merasim, Erzurum Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan ve şehrin tüm camilerinde eş zamanlı olarak yayınlanan Hatmi Şerif duası ile sona erdi.

Hatim duası ve cuma namazının ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi vatandaşlarla tokalaşarak cami cemaatinin mübarek üç aylarını tebrik etti.

Dua merasimine; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, İlçe belediye başkanları, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, Kars Müftüsü Hamza Bayram, İstanbul İstoç Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu, Ayasofya Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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