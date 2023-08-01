Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

01.08.2023 22:29

Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Erzurum'daki deprem, Konya'da 5, İzmir'de ise 3.9 büyüklüğündeki sarsıntıların saatler sonrasında gerçekleşti.

KONYA'DA 5 ŞİDDETİNDE DEPREM

Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun." dedi.

YARIM SAAT SONRA İZMİR DE SALLANDI

AFAD'tan alınan bilgilere göre, İzmir'de saat 18.36'da yerin 7.69 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ERZURUM'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Erzurum'un Narman ilçesinde ise saat 21.37'de Erzurum'da deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 21.37 olarak kaydedilirken derinliği ise 9.56 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA
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