Erzurum\'da demokrasi nöbetine yoğun katılım

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen demokrasi nöbetine binlerce Erzurumlu katıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde polisevi önünde düzenlenen demokrasi nöbetinde mehteran ekibin konserinin ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile şehitleri andı. Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın duasının ardından konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Sekmen, "15 Temmuz'da alçakları yurdumuza uğratmadık, ezanımıza, bayrağımıza na mahrem eli değdirmedik. Cenab-ı Allah'ın vaadine iman eden bu yüce millet, Pasinler'de, Malazgirt'te, Aziziye Tabyası'nda, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da da düşmana geçit vermedi ve ilelebet geçit vermeyecek" dedi.

"Bilindiği gibi o gece tüm millet olarak 'İslam ümmetinin son kalesi düşmesin' diyerek fert fert ay yıldızlı bayrağımıza sancak olduk" diyen Başkan Sekmen, "Bugün işte o kaleyi daha da sağlamlaştırmak için Terörsüz Türkiye hedefiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Bu hedef sadece bir güvenlik politikası değil; milletimizin istiklal ve istikbali için inşa edilen bir barış düzenidir. Gözbebeğimiz, Dünya liderimizin o gün yaptığı çağrıyla meydanlara indik, mermilere set olduk, can verdik, 'Din-i Mübin İslam' için, Allah'ın vaadi için şehit olduk, bu kutsal mücadelede gazilik unvanına erişen kahramanlarımız da oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz vesilesiyle şunu ifade etmek istiyorum ki; 15 Temmuz şehitlerimizi namusumuz olarak belleyecek, gazilerimizi ise daima onur kaynağımız bileceğiz" diye konuştu.

Vatan haini FETÖ ve postallı işbirlikçilerinin darbe girişimi karşısında vakur, cesur ve alicenap tutumuyla Türkiye'ye örnek olan Dadaşların 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu, tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacağını anlatan Başkan Sekmen, şunları kaydetti:

"Anadolu'ya ilham kaynağı olan Dadaşlar, 15 Temmuz'da gürleyen topların sesine, fethi müjdeleyen tekbir sesleriyle karşılık vermiştir. O gece ne dedik biz. 'Erzurum geçilmezdir, Türkiye geçilmezdir' Erzurum'da her bir bebek kahraman olarak doğar. Şehadet bu aziz şehrin çocukları için emsalsiz bir onurdur. Terörsüz Türkiye ideali, işte bu kahraman ruhların omuzladığı büyük bir yürüyüştür. Bu millet artık teröre geçit vermeyen, ihaneti daha oluşmadan bertaraf eden, istihbaratla, diplomasiyle ve sahadaki kudretiyle tam bağımsızlık mücadelesi veren bir devlet yapısına kavuşmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, terörün kökünü kazıyan bu stratejik akıl; içeride huzur, dışarıda caydırıcılığın da yeni adı olmuştur.Türkiye artık sadece terörle mücadele eden bir devlet değil, savaşı bile diplomatik gücüyle sonlandıran büyük bir ülke konumuna ulaşmıştır. Erzurum dün can verdi bugün de evelallah vatanı, milleti ve devleti için gerekirse yine can verir."

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılındayız. Cenabı Hak bir daha devletimize, milletimize böyle acılı günler, kederli günler göstermesin. Acılı geceler yaşatmasın diye Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bir daha böyle günler göstermesin. 15 Temmuz deyince milletimiz açısından ne anlam ifade ediyor. 15 Temmuz ihanet ve kahramanlığın aynı anda yaşandığı gecenin adıdır. 15 Temmuz hain terör örgütünün tam elli yıl boyunca sinsice kuşattığı devleti fiilen teslim almak Tüm planlarının milletin çelik sinesine çarparak paramparça olduğu günün adıdır. O kutlu gündür. Yine 15 Temmuz Türkiye'nin işgal edilemez olduğunu, tüm dost ve düşmanın bir kez daha anladığı o kutlu gecedir. Bugün şehadet mertebesine erişen 250 şehidimiz ve yüzlerce gazimiz kanlarıyla, canlarıyla büyük bir destan yazdılar. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı bugün ülkemizin içerisinde başka devletler kurulmuş olacak, ülkemiz iç savaşa ve kaosa sürüklenmiş olacaktı. 15 Temmuz, Türkiye'yi haritadan silmek ülkemizi, Türk milletini haritadan teşebbüsüydü. O gün Cumhurbaşkanlığımız, Cumhurbaşkanımızın liderliği aziz milletimizin feraseti tabii ki Cenabı Hakk'ın inayetiyle büyük bir badireyi atlatmış olduk. O gün şehadet mertebesine erişen 250 şehidimizi rahmetle bütün gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şair diyor ya, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diye seslendiği aziz vatanımızda, hep beraber kıyamete kadar hep birlikte bu ay yıldızlı bayrağın altında hep birlikte yaşamak bütün milletimize nasip olsun" diye konuştu.

Programa AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, rektörler, kamu kurum ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM