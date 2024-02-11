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"Yüzyılın Felaketi" olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü nedeniyle Erzurum Yeni Medya Derneği ve Erzurum Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Kent Buluşmaları Programı kapsamında "Erzurum'da Deprem Gerçeği" konulu söyleşi düzenlendi.

Tebrizkapı Kültür Çarşısında düzenlenen programın açılışında konuşan Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, deprem konusunda farkındalık oluşturmak için söyleşi programı düzenlediklerini ifade etti. İspirli, "Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin birinci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Tüm Türkiye'yi acıya boğan asrın felaketinde, aralarında gazetecilerin de bulunduğu nice canları toprağa verdik.6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli depremde 23 gazeteci yaşamını yitirdi. Bugün burada deprem kuşağında yer alan Erzurum'da, deprem gerçeğini ve yapılması gerekenleri konuşacağız." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise sivil toplum kuruluşlarının şehirlerin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirterek, deprem gerçeğini sürekli gündemde tutarak önlemlerin artırılması yönündeki çalışmalara katkı sunacaklarını söyledi. Tanfer, Kent Konseyi olarak, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla istişareyi önemsediklerini belirterek, çalışmalarını bu bilinçle sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altındağ ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak deprem konusunda yapılacak çalışmalar konusunda açıklamalarda bulundu. Altındağ, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Birimi kurulduğunu ve deprem anında toplanma alanları oluşturduklarını ifade etti. Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ise deprem konusunda farkındalık oluşturulmasının önemine değinerek, kurumlar arası koordinasyonun önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Dilek Okuyucu tarafından deprem konulu sunum gerçekleştirildi. "6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Erzurum'da deprem gerçeği" konulu söyleşide öncelikle deprem ve depreme dayanıklı yapı konusu ele alındı. 6 Şubat 2023 tarihinde 12 saat arayla gerçekleşen Pazarcık ve Ekinözü depremleri sonrasında deprem bölgesinde gerçekleştirilen incelemeleri hakkında katılımcılara bilgi sunuldu. Söyleşinin ikinci bölümünde Erzurum ili sınırları içerisinde bulunan aktif faylar ve tarihte meydana gelmiş yıkıcı depremler hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle 1859 Erzurum depremi detaylı bir şekilde ele alındı etkinliğin son bölümünde 2021 yılında AFAD Erzurum İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan Erzurum İli Risk Azaltma Planı Raporu kısaca İRAP 2021 üzerinden Erzurum için çalışılmış muhtemel deprem senaryoları ve alınması planlanan önlemler hakkında bilgi sunuldu. Yedisu fayı üzerinde oluşması beklenen muhtemel depremin Erzurum ilindeki beklenen yansımaları literatüre eklenmiş yüksek lisans tez çalışmaları üzerinden katılımcılara anlatıldı etkinliğe katılım sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altındağ'ın yaptığı teknik değerlendirmelerle birlikte soru cevap bölümü ile etkinlik sona erdi. Program sonunda Erzurum Vali Yardımcısı Çelik, Doktor Dilek Okuyucu'ya plaket verdi. - ERZURUM