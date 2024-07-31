Erzurum'da Gazetecilere Saldırı: KUDAKA'da Darp Edildiler

Yerel

(ERZURUM) - Erzurum merkezli Pusula Gazetesi'nin Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu bir haber görüşmesi için çağrıldıkları Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (KUDAKA) darp edildi. Saldırıyı kınayan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), "Amaçları kamuoyunun doğru bilgi edinme hakkını temin etmek ve aydınlatmak olan gazetecilerin, hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama endişesi taşımadan görevlerini yapmaları gerekirken, bu tür saldırı ve hakaretlerle karşı karşıya kalmaları, hele hele olayın bir devlet kurumu çatısı altında meydana gelmesi asla kabul edilemez bir durumdur" açıklamasını yaptı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (DAGC), Erzurum merkezli Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu'nun bir haber görüşmesi için kurum avukatı aracılığı ile çağrıldıkları Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(KUDAKA) binasında darp edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ile Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu haber görüşmesi için kurum avukatı aracılığı ile davet edildikleri Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda görüşme sırasında, hem hakarete hem de saldırıya maruz kalmışlardır. Olay sonrasında yüzünden darbe alan ve hastane acil servisine başvuran arkadaşımız Cihat İncesu darp raporu almış ve tedavi edilmiştir. Hadisenin meydana geldiği kurumda KUDAKA Genel Sekreteri'nin de aynı koridorda meydana gelen olaya müdahil olmaması da düşündürücüdür.

Arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Amaçları kamuoyunun doğru bilgi edinme hakkını temin etmek ve aydınlatmak olan gazetecilerin, hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama endişesi taşımadan görevlerini yapmaları gerekirken, bu tür saldırı ve hakaretlerle karşı karşıya kalmaları, hele hele olayın bir devlet kurumu çatısı altında meydana gelmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Bu çirkin saldırıyı yapanları kınıyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermelerinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Bu arada Erzurum Valiliğinin de olayla ilgili kurumda soruşturma açmasını, sorumlular hakkında yapılacak idari işlemlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmesini, basın mensuplarının görevleri başında bu tür olaylarla karşılaşmamaları için gerekli uyarılarda bulunulmasını ve tedbirlerin alınmasını bekliyoruz."

Gazetecilerin darp edilmesine bir tepki de Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC)'den geldi. EGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise "Bu yaklaşım, aslında kamuoyunun bilgi edinme hakkına yapılmış da bir saldırıdır" denildi. Açıklamada, şöyle dendi:

"Kamuoyunun bilgi edinme hakkına yapılmış da bir saldırıdır"

"Meslektaşlarımız Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (KUDAKA) bugün çirkin bir saldırıya maruz kalmıştır. Bir haberle ilgili olarak, üstelik de kurum avukatı tarafından davet edildikleri KUDAKA'da, önce sözlü, ardından fiziki saldırıya uğrayan meslektaşlarımız, haklarını elbette hukuki yollardan arayacaklardır.

Ancak bilinmesi gerekir ki; kamuoyunun bilgi ve haber alma hakkını temin eden gazeteciler, aynı zamanda demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğünün de tartışmasız teminatıdırlar. Bu gerçekten habersiz, kamu çatısı altında görev yapmanın sorumluluk, bilinç ve şuurundan uzak kişilerin, KUDAKA gibi seçkin bir kuruma gölge düşürmek pahasına sergiledikleri bu yaklaşım, aslında kamuoyunun bilgi edinme hakkına yapılmış da bir saldırıdır.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'in ise, bu çirkin saldırıya sadece seyirci kalması, meseleyi çok daha vahim bir boyuta taşımakla birlikte, kendisinin yöneticiliğini de tartışma konusu haline getirmiştir. Konunun yakın takipçisi olacağımızdan ve arkadaşlarımızın uğradıkları bu saldırının hesabının yasal ve demokratik tüm hakların kullanılması suretiyle sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın! Meslektaşlarımıza ve Pusula ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm meslektaşlarımızı kabul edilemez bu tutum karşısında tek ses ve tek yürek olmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gazeteciler şikayetçi oldu

Olayın ardından Gürcükapı Polis Merkezi'ne giden gazeteciler Sevda Güneş İncesu ve Cihat İncesu, saldırgan kurum çalışanlarından şikayetçi oldu. Polis merkezinde verdikleri ifadenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen gazeteci Cihat İncesu darp raporu aldı.

"Bize resmen pusu kurmuşlar"

Pusula Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu, "Meslek hayatım boyunca böyle bir olayla karşılaşmadım. Kendi memleketimde böyle bir saldırıya uğrayacağım aklıma gelmezdi. KUDAKA'nın konu olduğu haberden sonra açıklama yapmak için davet edildiğimiz kurumda saldırıya uğradık. Bize resmen pusu kurmuşlar. Ajansa giriş yaptığımız andan itibaren zaten gergin bir hava vardı. Öyle ki, Genel Sekreter Oktay Güven'in odasına gideceğimizi düşünürken, bizi başka bir odaya alıp, bilgisayar üzerinden sistemle ilgili bilgiler verdiler. Ancak belgeler ortada olduğu için anlatılanlar hep havada kaldı. Sorularımıza cevap veremedikleri sırada odaya giren bir kurum personeli, el kol hareketleri ve üslupsuzca garip davranışlar sergilemeye başladı. Bunun üzerine odadan çıkıp, ajanstan ayrılmak isterken aynı şahıs Cihat İncesu'ya saldırdı. Cihat, beni korumak için arkasına aldığı sırada yüzüne yumruk darbeleri aldı. Yaşanan arbede koridora taşınca Genel Sekreter Oktay Güven geldi. Diğer kurum personelinin kavgayı ayırmasıyla ajanstan ayrıldık" dedi.

Valilik tarafından soruşturma açıldı!

Olayın ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve saldırgan personel hakkında soruşturma başlattı. Vali Çiftçi, "Böyle bir olay kabul edilemez" derken, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Bir kamu kurumunda böylesi bir olayın yaşanması bizi derinden üzmüştür. Yaşananlar kabul edilecek gibi değildir. Gereği yapılacaktır" diye konuştu.

Milletvekili Öz: Olay bakanlığa aktarılacak

Olay sonrası gazeteciler geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, "Bir devlet kurumu hiç bir dönem bu kadar küçük düşürülmemişti. Tüm milletvekillerimizle konunun takipçisiyiz. Konuyu Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bildirip gereğinin yapılmasını talep edeceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu: Kabul edilemez

AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da "Erzurum'da böyle bir şeyin yaşanması hepimiz adına çok üzücüdür. Basın bizim göz bebeğimizdir. Pusula Gazetesi sadece şehrin değil bölgemizin en önemli basın kuruluşudur. Bir kamu kurumunda böylesi nahoş bir hadisenin yaşanması kabul edilemez. Gereğinin yapılması için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı da tepki gösterdi

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ise basın mensuplarının maruz kaldığı saldırıya tepki gösterdi. Yurdagül, "Bu bir akıl tutulması, devletin memuru bir gazeteciye hem de resmi kurumda nasıl saldırabilir? Sorumluların hesap vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.