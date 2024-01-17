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Erzurum'da Gençler ve Çocuklar Türkiye'nin İlk Uzay Yolculuğu Heyecanını Yaşadı - Son Dakika
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Erzurum'da Gençler ve Çocuklar Türkiye'nin İlk Uzay Yolculuğu Heyecanını Yaşadı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kala Erzurum'da gençler ve çocuklar, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunun heyecanını yaşamak ve anlamak için bir araya geldi. Bilim Erzurum'da ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencileri bir araya getiren etkinlik, zaman zaman heyecanlı anlara de sebep oldu.

Erzurum\'da Gençler ve Çocuklar Türkiye\'nin İlk Uzay Yolculuğu Heyecanını Yaşadı
17.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:18
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Erzurum'da gençler ve çocuklar Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu heyecanını yaşamak için buluştu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kala Erzurum'da gençler ve çocuklar, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunun heyecanını yaşamak ve anlamak için bir araya geldi. Bilim Erzurum'da ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencileri bir araya getiren etkinlik, zaman zaman heyecanlı anlara de sebep oldu. "Türkiye'de astronomi çalışmalarının seyri ve ülkemizin ilk uzay yolculuğu" konulu programda gençlerin uzay ile ilgili merakı ve heyecanı gözlerden kaçmadı. Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Dr. Ahmet Polatoğlu, ülkemizin özellikle Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte uzay çalışmaları ile ilgili yaşadığı süreçleri içeren bir konuşma yaptı.

Dr. Polatoğlu, Türkiye'nin son yıllarda hem teknolojik anlamda hem de uzay çalışmaları noktasında ciddi adımlar attığını belirterek, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlaması bunun son halkası oldu. Ülkemiz artık bir çok konuda olduğu gibi uzay çalışmalarında da bizleri gururlandırmaktadır. Üniversitelerimizde bu anlamda akademik çalışmalar yapılmakta ve araştırmalara destek verilmektedir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Gençler ve Çocuklar Türkiye'nin İlk Uzay Yolculuğu Heyecanını Yaşadı - Son Dakika
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