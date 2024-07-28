Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden sağlıkçılar sessiz yürüyüşe devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden sağlıkçılar sessiz yürüyüşe devam ediyor

Erzurum'da sağlıkçılar tarafından 37 haftadır kesintisiz olarak düzenlenen sessiz yürüyüş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla devam ediyor. Sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde yürüyüş yaparak basın açıklaması yaptı. Eylemde ABD kongresi de alkışlarla protesto edildi. Yapılan açıklamada, Gazze'yi unutmamak ve zulme karşı olduklarını göstermek için sessiz yürüyüşlerin sürdürüldüğü belirtildi.

28.07.2024 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sağlıkçılar tarafından 37 haftadır kesintisiz olarak düzenlenen sessiz yürüyüş, bu hafta da devam etti.

Erzurum Kalesi meydanında toplanan sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde yürüyüş yatıktan sonra basın açıklaması yaptı. Eylemde katılımcılar ABD kongresini de alkışlarla protesto etti.

Yürüyüş sonrası yapılan açıklamada, Gazze'yi unutmamak, vicdanları diri tutmak, zulme karşı olduklarını göstermek için Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Basın açıklamasını Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ahmet Talha Yer okudu. Yer, "Bugün işgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmün 75'inci yılı ve 295inci günü. Çoğu insanın hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatlarına devam ettiğine üzülerek şahit oluyoruz ama vahşet olanca şiddetiyle devam ediyor. Bu sebeple yapabileceklerimizi kendimize ve size hatırlatmak için toplandık. Hangi dine hangi ırka hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım insan olmanın gereğini yaparak bu duruşta yerimizi alalım.

Yattığımız yerler yatak değil de diken olduğundan beridir buradayız. Bütün kimliklerden öte insan olan kardeşlerimiz için kıyamdayız. Evet bizler vicdanlı sağlık çalışanları olarak 37 haftadır her cumartesi bu eylemimize devam ediyoruz, böylece her cumartesi vicdan nöbeti tutuyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için gönlümüzü hiçbir zaman boşlukta bırakmıyoruz. Mottomuz aylardır aynı: daha fazlasını yapana kadar daha azını yapamayız. Önlüklerimizin zaman geçtikçe sararmasını beklerken, kanla kıpkırmızı olan hekimleriz. Hastalarımızı iyi etmek için gece gündüz demeden çalışırken artık bizler de ölüyoruz. Her bombada, her saldırıda birer birer ölüyoruz. Fakat hekimler olarak farkındayız ki hastalıklı zihinler hala yaşıyor. Çocuk demiyor, yaşlı demiyor sadece ve sadece katlediyor' dedi.

Yürüyüş programında ayrıca 24 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen ABD Kongresinde dünyanın en büyük soykırımcısı ve katili olan Netayahu'nun alkışlanmasına karşılık olarak katılımcılar alkışlı protestoda bulundu.

Sessiz yürüyüş yapılan duanın ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Filistin, Erzurum, İsrail, Gazze, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden sağlıkçılar sessiz yürüyüşe devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:00 Kırşehir’de altın madeni isyanı Siyanür tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge için çağrı Kırşehir'de altın madeni isyanı! Siyanür tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge için çağrı
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
07:16 Mali’de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü 53 asker feci şekilde can verdi Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi
00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
23:51 Atık suları denize deşarj ettiler Bozcaada Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin TL’lik ceza kesildi Atık suları denize deşarj ettiler! Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin TL'lik ceza kesildi
22:49 Erzincan’da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı Erzincan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
22:08 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan’a karşı savaşa hazırlanıyoruz İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz
21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas’ı Türkiye’ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli
20:39 TBMM’de ABD ve Netanyahu’yu kınayan tezkere kabul edildi TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi
20:38 Kocaeli’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Kocaeli'de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 09:53:33. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden sağlıkçılar sessiz yürüyüşe devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement