Erzurum\'da sağlık çalışanları İsrail\'in saldırılarını protesto etti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Erzurum'da görevli sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerinin 13. haftasında da bir araya geldiler.
Her hafta olduğu gibi Lala Mustafa Paşa Cami'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Türkiye ve Filistin bayrakları ile İsrail'i kıyana yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne doğru yürüyüşe geçtiler.
Sessiz yürüyüşlerini her hafta kesintisi olarak devam ettireceğini haykıran grup adına açıklama yapan Doktor Özgür Esmeray, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler ile terörle mücadelede şehit olan askerlere rahmet diledi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin rakamlara sığdırılamayacağını belirterek, "Bugün burada devletlerden ve insanlardan beklentilerimizi dile getirmeyeceğim, duymak istiyorlarsa vicdanlarını dinleyebilirler. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına 'sessiz yürüyüş' kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz." dedi.
Sessiz yürüyüşe katılan sağlıkçılar dua edilmesinden sonra dağıldılar. - ERZURUM
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