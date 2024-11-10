Erzurum'da Kadınların Meme Kanseri Bilinçlendirme Çalışmaları - Son Dakika
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Erzurum'da Kadınların Meme Kanseri Bilinçlendirme Çalışmaları

Erzurum\'da Kadınların Meme Kanseri Bilinçlendirme Çalışmaları

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Erzurum Kent Konseyi ile işbirliği yaparak kırsaldaki kadınlara meme kanseri eğitimleri ve muayeneleri sunarak farkındalık oluşturuyor.

10.11.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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Erzurum Kent Konseyi ile işbirliği içerisinde meme kanseri konusunda gönüllü olarak köylerdeki kadınları muayene eden ve bilinçlendiren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Kent Konseyinde yapılan toplantıya katılarak, sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili konsey yönetimiyle istişarelerde bulundu.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, kadınlara yönelik gönüllü hizmetler sunan Prof. Dr. Akçay'a teşekkür ederek, bu gibi çalışmaların toplum sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, kırsaldaki kadınlara gönüllü olarak katkı sağlayan Prof. Dr. Akçay'ın Erzurum'da markalaşmış bir akademisyeni olduğunu söyledi.

Hizmeti kırsaldaki kadınları ayağına götürdüklerini belirten Tanfer, "Kadın kanserleri günümüzdeki en büyük problem, o nedenle hastaneye gidemeyen hanımlara özenle muayene ve erken tanı imkanı sağlıyoruz. u güne kadar Aşkale, Pasinler ve Tortum'da yüzlerce kadına ulaşıldı. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Başkanımıza ve Müfide hocamıza teşekkür ederiz. B" diye konuştu.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu ise sosyal sorumluluk kapsamında gönüllü olarak kırsal kesimlerdeki kadınlara ulaşan Prof. Dr. Akçay'a teşekkür etti.

Şerbetçiooğlu bugüne kadar Aşkale, Tortum ve Pasinler ilçesinin farklı köylerindeki yüzlerce kadına hizmet sunulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Akçay ise Tanfer ve Şerbetçioğlu'na teşekkür ederek, sahada kadınlara yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Erken tanı ile kadınların tedavilerinin kolaylaştığını ifade eden Akçay, şöyle konuştu: "Bu imkanı bize sağlayan kent konseyimize teşekkür ediyorum. Bu konuda gönüllü hizmetler sunuyoruz. Kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz. Bu toplantılarla 40 yaşından sonra her kadın yılda 1 defa mamografi çekilmesi gerektiğini öğreniyor. Çok erken tanılarımız var, yani kanser hiç ele gelmeden, şişlik yapmadan mamografiyle çok çok erken dönemde tanı koyulan hasta oranları artıyor. Kadınlardaki kanserlerin yüzde 30'nu yani 3'te birini meme kanseri oluşturuyor. Dünyada 8 kadından biri bu hastalığa yakalanıyor. Erken teşhis ve uygun tedaviyle tamamen kadınlarımızın meme kanserinden kurtulma şansı var. Kırsal kesimdeki kadınlarımıza bu konuda çalışmalar yapmamızı sağlayan Kent Konseyimize teşekkür ediyorum"

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Prof Dr. Akçay'a hediye takdim etti.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şerbetçioğlu ise Prof Dr Akçay'a onursal başkanlık rozeti taktı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Kadınların Meme Kanseri Bilinçlendirme Çalışmaları - Son Dakika

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