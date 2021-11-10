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Erzurum'da kütüphanesiz okul kalmayacak - Son Dakika

Erzurum'da kütüphanesiz okul kalmayacak

10.11.2021 18:22
Erzurum'da kütüphanesiz okul kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Ekim ayında açılışını yaptığı Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yakutiye Harputkapı Anadolu Lisesinde kütüphane açılışı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Ekim ayında açılışını yaptığı Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yakutiye Harputkapı Anadolu Lisesinde kütüphane açılışı gerçekleştirdi.

Açılış programında açıklamalarda bulunan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve öğrencilere okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlayarak onları hayata ve geleceğe hazırlama amacında olduklarını belirtti. Kaygusuz, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında ilimizdeki okul öncesi okullar hariç olmak üzere 1086 okuldan 622 okulun kütüphanesi bulunduğunu kütüphanesi olmayan 464 okula da kütüphane kurulmasıyla ilgili çalışmaların bir ayda tamamlanacağını belirtti.

Kaygusuz: "Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İl genelinde hızlı bir alan taramasıyla kütüphanesi olmayan okullarımızı belirledik. Kütüphanesi olmayan 464 okulumuza kütüphane yapılmasıyla alakalı kaynağımızı sağladık ve çalışmalarımıza başladık. Son 6 ay içinde hayırseverler ve Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 56 kütüphane yaptırıldı. Bir ay sonuna kadar da kütüphanesi olmayan okulumuza kütüphane donatımını sağlayarak kitapları temin edilecek ve öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Böylece ilimizde kütüphanesiz okulumuz kalmayacak" dedi.

İl Müdürü Kaygusuz açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirerek okuyan, anlayan, sorgulayan, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden, en önemlisi bilgi üreten bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca il genelinde kitap okumayı bir zorunluluk olmaktan çıkararak, yaşam tarzına dönüştürmeyi ve her türlü okuma faaliyetini daha bilinçli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle ilimizde gönüllü öğretmenlerimizin nezaretinde 300 ortaokulumuz ve 65 lisemizde 20 bin öğrencinin katıldığı "Erzurum Kitap Akademisi" projesini yürütüyoruz. Bu projeye önümüzdeki 1 yıl içinde 10 bin öğrencimizin daha katılmasıyla 30.000 öğrenciye ulaşmış olacağız" açıklamalarını yaptı.

Kaygusuz, yaptıkları çalışmaların birbirini desteklediğini ve aynı amaca hizmet ettiğini belirterek eğitim camiasının da bu amaçlara ulaşmak için fedakarca çalıştığını, dolayısıyla kısa sürede belirledikleri hedeflere ulaşacaklarını ve Erzurum'u eğitimin her alanında en üst düzeye çıkaracaklarını ifade ederek sözlerini tamamladı. - ERZURUM

Erzurum'da kütüphanesiz okul kalmayacak
Erzurum'da kütüphanesiz okul kalmayacak
Erzurum'da kütüphanesiz okul kalmayacak
Erzurum'da kütüphanesiz okul kalmayacak

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Erzurum, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da kütüphanesiz okul kalmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da kütüphanesiz okul kalmayacak - Son Dakika
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