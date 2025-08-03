Erzurum'da sağlık çalışanları 90 haftadır Gazze için yürüyor - Son Dakika
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Erzurum'da sağlık çalışanları 90 haftadır Gazze için yürüyor

Erzurum\'da sağlık çalışanları 90 haftadır Gazze için yürüyor
03.08.2025 10:35
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Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 90 haftadır sessiz yürüyüşlerini sürdürüyorlar.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 90 haftadır sessiz yürüyüşlerini sürdürüyorlar.

Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen hekim ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Aile Hekimi Muhammed Mutlu, grup adına yaptığı açıklamada, "Her hafta bu meydanda 'Selam olsun Gazze halkına' diyerek başladık konuşmaya. Bu hafta öyle olmayacak çünkü artık hiçbir şey normal değil. Biz de normal olmayacağız Bugün kasten aç bırakıldıkları için kıvranan 2 milyon insanın üzerine tonlarca bomba yağdırılmasının normal olmadığını, bizim de hayatlarımızın her zamanki şekilde devam etmesinin mümkün olamayacağını anlatacağız. Bugün sizleri anormal durum karşısında anormal olmaya davet edeceğiz. 2 yıla yakın zamandır ekranlarımızda kanlı bedenler görmek her gün yaşadığımız bir olay haline gelmiş olabilir. Bu görüntülerin kaydırıp geçebileceğimiz, zapping yapıp atlayabileceğimiz içerikler olması, gerçeklikten bizleri uzaklaştırıyor olabilir. Onların birer film sahnesi olmadığını, tam da şu an aç çocukların küçük bedenlerinin büyük silahlarla paramparça edildiğini anlamamız gerekiyor" dedi.

Empati yeteneğini kaybetmenin olabilecek en kötü sonuç olduğunu ve düşmanın istediğinin tam da bu olduğunu söyleyen Aile Hekimi Muhammed Mutlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Hayatımız boyunca hiçbir orucumuzda yiyecek bir şeyimiz olmadığı için 'neyle iftar edeceğiz' diye endişelenmedik. Gazze'de insanlar tuzlu suyla iftar edip bir sonraki günün orucuna niyet eder hale geldi. Hani tuttuğumuz yüzlerce oruçlar? Hani açın halinden anlama idmanlarımız? O oruçların hakkını verip 'Gazze'ye bir çuval unu nasıl sokabiliriz' diye düşünmeliyiz bugün. Nasılsın diye sorana iyiyim demeye utanır hale gelmeliyiz bugün! Tok olduğumuz için suçlu hissetmeliyiz bugün! Anormal olmamız lazım bugün! Bugün, bu dünyanın normaline karşı olmanın en güzel halini yaşayanları anacağız ve onlar gibi anormal olmaya niyet edeceğiz! Şehadetinin sene-i devriyesinde Hamas Lideri İsmail Haniyye'yi hatırlayalım. Üç oğlu ve dört torununun katledildiği haberini aldığında bir damla gözyaşı dökmeden işine devam eden kutlu önder İsmail Haniyye 'evlatlarımın kanı, Gazze'deki diğer şehitlerin kanından daha kıymetli değil' diyerek, evlatlarını, ümmetin evlatlarıyla eşitleyen bir kardeşlik ahlakını yaşamıştı. ve oğlu, babasının şehadetinden sonra aynı cümleyi kurdu: 'Babamın kanı da, Gazze'deki şehit çocuklardan daha değerli değil.' İşte bugün, dünyanın tüm bencilliğine karşı böyle 'anormal' olabilenlerin izinden gitmeye çalışıyoruz. Bu dünyanın normali canı yananın kendine ağlamasıdır, acıya gömülüp kalmaktır belki. Ama biz, Haniyye gibi acıda ümmeti kuşatan, Haniyye gibi yas değil, direniş doğuran bir 'anormal' duruşa çağırıyoruz sizi" dedi.

Mutlu, Gazze'deki durum ortadayken Türkiye'de yaz festivalleri yapılmasını doğru bulmadıklarını da ekledi.

Konuşmanın ardından yapılan duayla birlikte kalabalık sessizce dağıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da sağlık çalışanları 90 haftadır Gazze için yürüyor - Son Dakika

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