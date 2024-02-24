Erzurum\'da sağlık çalışanları İsrail\'in Gazze saldırılarını protesto etti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Erzurum'da görevli sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerinin 15. haftasında bir kez daha bir araya geldiler.
Lala Mustafa Paşa Camisi'nin önünde her hafta buluşan sağlık çalışanları, Türkiye ve Filistin bayrakları ile İsrail'i kıyana yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne doğru yürüyüşe geçtiler.
Sessiz yürüyüşlerini her hafta kesintisiz olarak devam ettireceğini haykıran grubun adına basın açıklaması yapan Erzurum Şehir Hastanesi Sağlık Teknikeri Hayati Yaşar İlbaş, terör devleti İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini arttırarak devam ettirdiğini belirterek " 'İsrail insanlıktan daha ne kadar çıkabilir?' diye düşündükçe her geçen gün hiçbir vicdanın kabullenemeyeceği yeni acılarla güne uyanıyoruz. Biz akıl sağlığımızı korumak için Gazze'deki haberlere bakamıyorken oradaki kardeşlerimiz güne bombalarla uyanmaya devam ediyor. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor. Gazze'nin kuzeyinde 400 bin civarında Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip işgalci terörist İsrail'in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Han Yunus bölgesinde işgalci teröristler özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile sivilleri öldürüyor. Gazze'nin güneyine sıkışmış 1.5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Güneyin son noktası Mısır sınırında, Refah kentinde 1.2 milyon insan bir mahalleye sıkışmış durumda ve İsrail bu bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ediyor. Gazze'ye giren su vanaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor. Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları; elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor" şeklinde konuştu.
Sessiz yürüyüşe katılan sağlıkçılar dua edilmesinden sonra dağıldılar. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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