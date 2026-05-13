Erzurum\'da "Sevgi Varsa Engel Yoktur" programında buluştular

16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında "Sevgi Varsa Engel Yoktur" programı düzenlendi. Erzurum Valiliği himayesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen program, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ilk olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve engelli bireylerden oluşan Mehteran Takımı sahne aldı. Özel ihtiyaçlı bireylerin yer aldığı mehteran gösterisi katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi. Gösterinin ardından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım filmleri gösterildi.

Programda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik önemli hizmetler yürüttüklerini söyledi.

Temel, özellikle bedensel engelli vatandaşlara yönelik hizmet veren Akülü Araç Tamir Atölyesi ile yılda ortalama bine yakın vatandaşın akülü araçlarının tamir, bakım ve onarımının yapıldığını belirtti. Bu hizmetin yalnızca Erzurum'a değil, bölge illerine de ulaştığını ifade eden Temel, mobil tamir aracı projesiyle de engelli vatandaşlara yerinde destek sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Akıllı Beyaz Baston, titreşimli bebek telsizi, evde bakım, temizlik, kuaför ve sıcak yemek hizmetleriyle engelli ve yaşlı vatandaşlara destek olduklarını aktaran Temel, engelli istihdamına da önem verdiklerini söyledi. Temel, her yıl çok sayıda engelli bireyin özel sektörde istihdamına katkı sunduklarını, Gülümseyen Kafe ile de engelli bireylerin üretime ve sosyal yaşama katılımını desteklediklerini belirterek, Erzurum'un erişilebilirlik ve sosyal belediyecilik alanında örnek şehirlerden biri olması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise konuşmasında, engelli bireylerin toplumsal hayata tam, etkin ve onurlu katılımının hem vicdani hem de insani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Aykut, son 24 yılda Türkiye'de engelli bireylere yönelik önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini belirterek, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara, bakım hizmetlerinden erişilebilirliğe kadar birçok alanda hak temelli hizmet anlayışının güçlendirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Engelli hakları bir lütuf değil, insan hakkı ve eşit vatandaşlık meselesidir" sözünü hatırlatan Aykut, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak engelli bireylerin yaşam kalitesini artıran, onları istihdama yönlendiren, ailelerini destekleyen, eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini geliştiren çalışmaları temel görevleri arasında gördüklerini kaydetti.

Aykut, "Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında erişilebilir imkanlara kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de programa katılarak engelli bireylere, ailelerine ve davetlilere hitap etti.

Sekmen, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını dileyerek, engelli bireylerin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Engellilik meselesinin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk alanı olduğunu ifade eden Sekmen, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımlarını sağlamak, ailelerinin yükünü hafifletmek ve yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Sekmen, engelli bireylere yönelik hizmetlerin bir lütuf değil, sosyal devlet anlayışının gereği olduğunu kaydetti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş ise programda yaptığı konuşmada, özel bireyler ve aileleriyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Vali Baruş, engelli bireylerin hayatın her alanında gösterdikleri azim, gayret ve yaşam mücadelesinin toplum için önemli bir örnek olduğunu belirterek, "Sizlerin hayatı güçlü bir şekilde kucaklama konusundaki çabalarınız hepimiz için eşsiz bir örnek teşkil etmektedir." dedi.

Engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşama daha güçlü katılımı için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade eden Baruş, toplumda empati kültürünün güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Baruş, engelli bireylerin karşılaştığı sorunların yalnızca ailelerin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Önemli olan, özel bireylerimizin yaşamına empatiyle bakabilmek, ihtiyaçlarını doğru anlayabilmek ve hayatın her alanında yanlarında olabilmektir. Sevgi, anlayış ve dayanışma varsa hiçbir engel aşılamaz değildir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, özel ihtiyaçlı bireylerin hazırladığı etkinliklerle devam etti. Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Cici Kızlar Gösterisi" sahnelendi.

Ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki özel ihtiyaçlı bireyler Furkan Özer ve Ufukcan Yavuz piyano resitali sundu.

Programda Özel Güzide Bakım Merkezi özel ihtiyaçlı bireyleri tarafından hazırlanan "Vatan Marşı Gösterisi" sahne aldı. Gösteri katılımcılardan alkış aldı.

Palandöken Özel Bakım Merkezi Korosu ise "Yemen Türküsü", "Sevemedim Kara Gözlüm" ve "Kara Üzüm Habbesi" eserlerini seslendirdi.

Programın son bölümünde Erzurum Engelli Aktif Yaşam Merkezi özel ihtiyaçlı bireyleri koro konseri sundu. Koroda "Sarı Gelin" ve "Bu Tepe Pullu Tepe" eserleri seslendirildi.

Program kapsamında ayrıca özel ihtiyaçlı bireylerin hazırladığı el sanatları ürünlerinden oluşan sergi açıldı. Sergide, engelli bireylerin emek vererek hazırladığı el emeği ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, sergide yer alan çalışmaların özel bireylerin üretkenliğini, yeteneklerini ve sosyal yaşama katılımını göstermesi açısından anlamlı olduğunu ifade etti.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen program, özel ihtiyaçlı bireylerin sanattan müziğe, sahne gösterilerinden el sanatlarına kadar farklı alanlardaki yeteneklerini ortaya koyduğu anlamlı anlara sahne oldu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği program, sergilenen performanslar ve el sanatları sergisiyle büyük beğeni topladı. Program, toplumsal farkındalık ve engelsiz yaşam mesajlarıyla sona erdi.

Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, kamu kurum temsilcileri, STK temsilcileri, engelli bireyler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM