Erzurum\'da yapılan araştırmada ailelerin erkek çocuklara karşı daha toleranslı olduğu ortaya çıktı

Erzurum'da lise öğrencileri tarafından proje yarışması çerçevesinde yapılan bir araştırmada, ailelerin erkek çocuklara karşı daha toleranslı olduğu sonucu ortaya çıktı.

Proje yarışması çerçevesinde öğrenciler tarafından yapılan araştırmada; kız öğrencilerin çoğu kadın olmanın zor olduğunu ifade ederken, erkek öğrencilerin bir kısmı da şiddetin bazı durumlarda mazur görülebileceğini düşündüğünü dile getirdi. Erzurum Yakutiye Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencilerinden Zerrin Demir (15) ile Ezgi Sema Bıçakçıoğlu (15), lise öğrencilerinin kadına şiddet olaylarına bakış açısını araştırdığı 115 aile ile 200 kız ve erkek öğrencinin katıldığı çalışmada çocuklara verilecek haklar ve tanınacak özgürlükler konusunda cinsiyetin belirleyici olduğu sonucuna vardılar.

Ev işlerinde kızlardan daha çok destek bekleniyor

'Ebeveyn davranışlarında çocukların cinsiyetine göre değişimlerin tespiti' konulu bir anket çalışması yapan Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencisi Zerrin Demir, Erzurum'da yaşayan 115 aileye, çocukların beklentileri ve geleceğe dair kaygılarının cinsiyete göre değişim gösterip göstermediğini sordu. Ailelerden yüzde 45'i kaygılarının cinsiyete göre değiştiğini ifade ederken, yüzde 10'u kararsız olduğunu bildirdi. Yüzde 50'lik kısmı bu düşünceye katılmadığını kaydetti. Çocuklara verilecek haklarda cinsiyetin belirleyici olup olmadığı sorusuna ise ailelerin yüzde 33'ü cinsiyetin belirleyici olduğunu belirtti. 'Ev işlerinde kimden daha çok destek beklersiniz' sorusuna ise ailelerin yüzde 49'u kız çocuklarından cevabını verdi. Yüzde 9'unun kararsız kaldığı bu cevaba katılanların yüzde 42'si sadece kız çocuklarından destek beklemenin yanlış olduğunu ifade etti.

Erkek ailede daha toleranslı

Erzurum'da 115 ailenin katıldığı bir araştırma yaptıklarını anlatan Zerrin Demir, şöyle konuştu:

"Katılımcıların erkek çocuklarına yönelik ilgisi bir kere daha ortaya çıktı. Çocuklara verilecek haklarda kız ve erkek ayrımı yapılması, tanınan özgürlüklerde erkeklerin daha önde ve toleranslı tutulması anket sonuçlarıyla tespit edildi. Erkek ve kız çocuklarının günümüzde dahi eşit tutulmaması bizleri üzdü. Örnek olarak bir erkek çocuk eve geç geldiğinde gösterilen tolerans ile kız çocuk geç kaldığında gösterilen tolerans aynı değil. Erkek ailede daha toleranslı. Bu anket sonuçları, tablo haline getirilerek liseli arkadaşlarımızı bilinçlendirmek için okullara asılacak. Araştırmamın sonucunda bu konuda daha fazla eğitim verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor."

Lise öğrencilerinin kadına şiddet olaylarına bakış açısını tespit etmek isteyen 11. sınıf öğrencisi Ezgi Sema Bıçakçıoğlu ise 100 kız ve 100 erkek öğrenciyle görüştüğünü belirterek, " Türkiye'de kadın olmanın zor olup olmadığı konusundaki bir soruya katılan 100 kız öğrenciden 82'si zor olduğu yönünde cevap verirken, kadına şiddet olaylarının kadın davranışlarından çıkıp çıkmadığı yönündeki bir soruya erkek öğrencilerin yüzde 24'ü şiddetin kadın davranışından kaynaklandığını bildirdi. Yüzde 25'nin kararsız kaldığı aynı soruya yüzde 51'lik bir oran ise katılmadığını ifade etti. Erkek öğrenciler, kadına şiddetin bazı konularda mazur görülüp görülmeyeceği yönündeki bir soruya yüzde 62'si bu fikre katılmadığını, yüzde 28'i ise bazı özel durumlarda şiddetin mazur görülebileceğini kaydetti. Anket çalışmasında kız öğrenciler, kadına yönelik şiddetin cezasını az bulurken, şiddet gören kadına devletin desteğini yeterli bulmadıklarını bildirdi" şeklinde konuştu.

Ezgi Sema Bıçakçıoğlu, kadın ve kızların nasıl bir yaşam sürdürdüklerini göstermek ve şiddet olaylarını bilgilendirme yoluyla önlemek için çalışma yaptıklarını hatırlatarak, "Kız öğrencilerin yüzde 82'si Türkiye'de kadın olmanın zor olduğunu ifade etmeleri bu konuda eğitimlerin sürmesi gerektiğini gösterdi. Erkek öğrencilerin şiddet konusunda kadın davranışlarını sebep gösteren ve şiddetin bazı durumlarda mazur görülebileceğine yönelik cevapları bizleri üzdü. Toplumsal yara haline gelen şiddet konusunda hala almamız gereken yol olduğunu gördük. Bu konuda eğitimlere daha çok ağırlık verilmeli" dedi. - ERZURUM