Erzurum haber! Başkan Orhan davet etti, Danimarka heyeti Erzurum'a geldi

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın davetlisi olarak Erzurum'a geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları ve Danimarka Enerji Ajansı uzmanları ile birlikte Başkan Orhan'a konuk olan heyet, Aziziye'deki enerji yatırımlarına dönük incelemelerin yanında Erzurum'un tarihi ve turistik mekanlarını da gezecek.

Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği ile yürütülen "Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi" çerçevesinde Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın davetlisi olarak Erzurum'a gelen Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'a, Danimarka Enerji Ajansı Türkiye Takım Lideri Susana Adriana Paardekooper ve Teknik Uzman Michele Rosa da eşlik ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli ile Planlama ve Denetim Daire Başkanı Dr. Bilal Düzgün ve Grup Koordinatörü Burhan Güldibi'nin de bulunduğu heyet, Erzurum temaslarına Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretleriyle başladı.

Valilik ve büyükşehir ziyareti

Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret eden Büyükelçi Annan, Türkiye ve Danimarka arasındaki sektörel işbirliğine dikkat çekti. Enerjinin artık bir dünya gündemi olduğunun altını çizen Annan, enerjiyi çok daha değerli hale getiren başlıca faktörün ise, yenilenebilir ve sürdürülebilir olması olduğunu ifade etti. Vali Okay Memiş'ten Erzurum hakkında bilgiler alan Annan ve beraberindeki bürokrat ve uzman ekiple birlikte daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkanvekili Fevzi Polat'a konuk olan heyete Büyükşehir Belediyesi'nin enerji yatırımları hakkında bilgiler verildi.

Enerji yatırımlarını görecekler

Erzurum temasları çerçevesinde Aziziye Belediyesi'nin Biokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Seraları ile Güneş Enerji Santrallerini gezecek olan Büyükelçi Danny Annan ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi'nin Atık Su Arıtma Tesisinde de incelemelerde bulunacak. Erzurum'un tarihi, turistik ve kültürel mekanlarının da gezdirileceği teknik heyetle şehre kazandırılabilecek yeni enerji ve ısıtma yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulunulacak.

Temaslar Danimarka'da başlamıştı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ağustos ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın davetlisi olarak Danimarka'ya gitmiş ve burada Aarhus, Silkeborg, Odense, Holmegaard ve Kopenhag şehirlerindeki enerji yatırımlarını yerinde incelemişti. Başkan Orhan, Danimarka'daki teknik ziyaretlere Türkiye Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Osman Zolan'ın yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile birlikte katılmıştı. Yenilenebilir enerji ve ısıtma alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında bulunan Danimarka'daki temaslarında Erzurum'un sahip olduğu enerji potansiyeline sık her fırsatta vurgu yapan Başkan Orhan, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Annan başta olmak üzere Danimarka Enerji Ajansı yetkilileri ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratlarını Erzurum'a davet etmişti. - ERZURUM