Erzurum Havalimanı\'nda Bomba İhbari

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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan Hindistan'dan Almanya'ya giden Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bomba imha ekiplerinin arama yaptığını bildirdi. Bölgeye, AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine giden Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağına havada bomba ihbarı yapıldığını belirtti. Uçağın, Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptığını söyleyen Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını kaydetti. Uçaktaki 247 yolcunun tahliye edildiğini ve bomba imha uzmanlarının uçakta arama yaptığını belirten Çiftçi, "Havada bomba ihbarı yapıldığı için Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriliyor. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a iniş izni verildi" dedi.

Öte yandan, Erzurum Havalimanı'na AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.