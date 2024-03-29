Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği, On Yıldır İftar Geleneğini Sürdürüyor

On yıldır devam eden iftar geleneğini yaşatan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) Başkanı Ertan Halit Aksakal, her gün onlarca misafir öğrenciye bağışçıların desteğiyle iftar yemeği ikram ediyor.
Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, yardımlaşmanın arttığı Ramazan-ı Şerif ayında Ensar ve Muhacir kardeşliğinin yaşandığı dernekte yurt dışından gelmiş öğrenciler ile dernek müdavimleri, Ramazan'ın manevi atmosferinden faydalanabilmek için vakitlerinin büyük bir bölümü ibadetle geçiriyor.
Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği, çatısı altındaki Mozambik'ten Moğolistan'a, Endonezya'dan Moritanya'ya kadar farklı coğrafyalardan gelen uluslararası öğrenciler ile dernek müdavimleri iftara saatler kala hazırlıklarına başlıyorlar. Hazırlıklarına genel bir temizlikle başlanıp kimisi yemek hazırlığı yaparken kimisi de iftar sonrası için semaverlerde çay hazırlığı yapıyor. Kimi öğrenci ve misafirler de iftarı mescitte bekliyor.
Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra sofralarda yerlerini alan öğrenci ve misafirler Kur'an- Kerim tilavetiyle vaktin girmesini bekliyor. Vaktin girmesiyle beraber okunan ezanla iftar yemeğine başlanılıyor. Yemekler yenilip dualar edildikten sonra toplu bir şekilde camiye akşam namazına gidiliyor. Ardından semaverlerde hazırlanan çay eşliğinde yatsı vaktine kadar muhabbetler ve sohbetler yapılıyor. Yatsı vaktinin girmesiyle de yatsı ve teravih namazına için tekrar camiye bir araya toplanan öğrenci ve misafirler namaz sonrası serbest zaman ile geceyi bitiriyorlar.
10 yıldır devam eden iftar geleneğini ile ilgili konuşan Dernek Başkanı Ertan Halit Aksakal, bütün ümmet coğrafyasının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.
"Ramazan boyunca Ramazan iftarları şehrimizde okuyan misafir öğrencilerle yapıyoruz"
Aksakal, "Yaklaşık 60 öğrencimiz ve beraberinde gönüllü, bağışçı ve misafirlerin katılımıyla güzel bir ortam oluşuyor. Bu ortamı görenler Ensar ve Muhacirin kardeşliğini burada yaşattığımızı bize hatırlatıyorlar. Bu durum bizleri son derece mutlu ediyor. Elhamdülillah Türkiye'de yaklaşık 336 bin misafir öğrenci dediğimiz uluslararası öğrenci var. Bu öğrencilerin 11 bini de Erzurum'da okuyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini 2 farklı üniversitemizde görüyorlar. Bu öğrencilerimiz Ramazan boyunca aileleriyle bir arada olamamanın Ramazan'ı yakınlarıyla geçirememenin ezikliğini hissetmesinler diye burada Ramazan boyunca onlara açık bir mekan hazırladık. 10 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz ve öğrenciler buraya geldiğinde 30 Ramazan boyunca hem iftar ve sahur hem de ibadet ve sohbetlerini yapabiliyorlar. Tamamen ücretsiz bir ortam. Elhamdülillah öğrencilerin her türlü imkanlarını karşılayabileceğimiz bir mekan haline getirdik." dedi.
"Onlara her zaman destek olacağız"
Bir gün boyunca sırasıyla yapılanlar hakkına da bilgi veren Sinan, "Gün içinde öğrenciler gelip derneğimizi kullanıyorlar. Namazlarını eda edecekleri ve ibadetlerini yapacakları ortamlar var. Akşam ezanı okununca birlikte iftar yapıyoruz ve akşam namazını eda ediyoruz. Akabinde gençlerimiz çay içiyorlar. Çay ile birlikte yatsı namazına kadar derin sohbetlere dalıyorlar. Yatsı ezanından sonra hem yatsı namazını hem de teravihlerimizi eda ediyoruz. Daha sonra tekrar sohbet ortamları oluşuyor. Ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz derslerini çalışıyorlar. Teravih Namazı hatimle kılınıyor ve her dört rekatta öğrenciler namazda okunan surelerin tefsirini yapıyorlar. Özet olarak bir gün bu şekilde geçmiş oluyor. Nihayetinde 30 Ramazan sonunda da geleneksel olarak Lalapaşa Camiinde her sene bayramın birinci günü öğle namazına müteakip ümmet bayramlaşması yapıyoruz. Bu kardeşlerimize orada onlara aile olmak için ortam oluşturuyoruz. Aileleriyle birlikte bayramlaşamadıkları için biz onların aileleri olmaya çalışıyoruz. Bağışçı ve gönüllülerimiz de bayramlaşmamıza katılıyorlar. Elhamdülillah hep birlikte bir bayramı geçiriyoruz. 10 yıldır Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği'nde çalışmalarımız Ramazan'a özel böyledir. Son olarak evlerde kalan öğrencilerimize gıda desteği sağlayarak onların ramazan ayını daha rahat geçirmelerini sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM
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