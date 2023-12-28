Erzurumlu iş adamı Muammer Cindilli\'nin amcası Osman Cindilli son yolculuğuna uğurlandı

Erzurumlu iş adamı Muammer Cindilli'nin önceki gün vefat eden amcası Osman Cindilli, son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Elektrik Kurumu'ndan emekli olan bir süredir tedavi gören Osman Cindilli (87) önceki gün hayatını kaybetti.
Hacı Ahmet Baba Camii'nde kılınan cenaze namazına Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil, İş adamı Ahmet Çebi, Engin Yılmaz, Erşat Tanfer, ailesi, eş ve dostları katıldı.
Osman Cindilli'nin cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. - ERZURUM
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