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Erzurumlu iş insanı depremzede öğrencilere yardım eli uzattı - Son Dakika
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Erzurumlu iş insanı depremzede öğrencilere yardım eli uzattı

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, depremzede öğrencilere ayakkabı, mont, çanta ve kırtasiye yardımında bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası Erzurum'da yaşayan Ferit Kaya, depremzede 2 bin öğrenciye yardım eli uzattı.

Erzurumlu iş insanı depremzede öğrencilere yardım eli uzattı
17.01.2024 - 14:16,  Güncelleme: 14:20
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Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, depremzede öğrencilere ayakkabı, mont, çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası Erzurum'da yaşayan iş insanı Ferit Kaya, depremzede 2 bin öğrenciye ayakkabı, mont, çanta ve kırtasiye yardımında bulundu. Depremin ilk haftası inşaatlarında çalışan 100 işçisi ile birlikte bölgeye çıkarma yaparak depremzedelere sıcak yemek, yatacak yer ve su temininde bulunan Ferit Kaya, o günden itibaren depremzedelerle bağını koparamadığını söyledi.

Depremin ağır hasar verdiği Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Antakya'da eğitimlerini sürdüren 2 bin öğrenciye mont, bot, okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtan Ferit Kaya, yardımların aralıksız süreceğini belirtti. Kaya, "Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. El ele verip kalkınacağız. Herkes gücü yettiği kadar yardım yaparsa sorunlar daha kısa zamanda çözülür" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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