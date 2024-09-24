Özer\'den HES Protestolarına Destek

Yerel

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Karadeniz turu kapsamında Tokat'ın ardından Ordu'yu ziyaret etti. Sondaj çalışmaları nedeniyle protestoların devam ettiği Aybastı Perşembe Yaylası'nı da ziyaret eden Özer, "Bir devletin amacı, kendi vatandaşının rızasına göre hareket etmek olmalıdır. Halka rağmen, halkın iradesine rağmen sadece bir firmayı zengin edecekler diye halkın talebine aykırı işler yapmanın bir faydası yok. Buradan vakit erkenken bu yanlıştan dönülmesini talep ediyorum" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni dönem ikinci toplantılarına katılmak amacıyla Tokat'a giden Başkan Özer, Tokat'ın ardından Ordu'yu ziyaret etti. Temaslar kapsamında ilk olarak Perşembe Aybastı Yaylası'nı ziyaret eden Başkan Özer; siyanürle altın arama çalışmalarına karşı başlatılan protestolara destek verdi.

Özer ardından Kabataş, Çamaş ve Gürgentepe ilçelerini ziyaret etti; belediye başkanları, partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçeler hakkında bilgi aldı. Karadeniz turunun ilk ayağını Tokat ve Ordu gezisi ile tamamlayan Başkan Özer, Belediyeler Birliği'nde komisyon üyesi olarak Türkiye'yi il il gezeceklerini ve vatandaşların sorunlarına çözüm arayışlarının devam edeceğini belirtti.

Aybastı Yaylası'nda başlatılan HES projeleri ile siyanürle altın aramalarına karşı başlatılan protestolara destek vermek amacıyla Karga Tepesi'ni de ziyaret eden Başkan Özer, şunları kaydetti:

"Aybastı Yaylası'ndaki yanlıştan hızlıca dönün"

"Perşembe yaylasındayız. Burası turizm alanı ve bir doğa harikası… Hem iç turizm, hem dış turizm hem de yayla turizmi var. Ama maalesef siyanürle altın arama çalışması başlatılmış durumda. Buradan aldığım bilgilere göre hem Kabataş halkı, hem Aybastı halkı böyle bir şey istemiyor. Dolayısıyla bir devletin amacı, kendi vatandaşının rızasına göre hareket etmek olmalıdır. Halka rağmen, halkın iradesine rağmen sadece bir firmayı zengin edecekler diye halkın talebine aykırı işler yapmanın bir faydası yok. Buradan vakit erkenken bu yanlıştan dönülmesini talep ediyorum. Son ırmak kuruduğunda,son balık tutulduğunda, son ağaç kesildiğinde beyaz adam yeşil doların yenmeyecek birşey olduğunu anlayacak."

Kabataş CHP ilçe binasında yaptığı açıklamaya sosyal demokrat ve halkçı belediyeciliğin önemine değinerek başlayan Özer, şunları söyledi:

"Yerelde kazandığımız iktidarı genel iktidarla taçlandıracağız"

"Bugün burada sizlerle bir arada olduğum, sizlerle tanıştığım ve kendi ilçem adına bu coğrafyada bulunduğum için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Dün Ekrem İmamoğlu Başkanımızla birlikte Tokat'a geldik ve ilçeleri ziyaret ederek bir takım temaslarda bulunduk. Sonrasında Ekrem Başkanımızı İstanbul'a yolcu ederken kendisine buraya geleceğimi söylediğimde çok mutlu oldu ve hepinize ayrı ayrı selamlarını iletmemi söyledi. Biz 31 Mart seçimlerinden zaferle çıktık ve birçok belediyeyi kazandık. Şu an Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri yönetiyor. Uzunca bir süre sonra bu durum ilk kez gerçekleşti. Bu noktada genel gidişat ve yürüyüş önemli. Bu genel yürüyüş bize şunu gösteriyor. Yerelde kazandığımız iktidarı genel iktidarla taçlandırmamız lazım. 22 yıldır bu ülkeyi yöneten ve asimile etmeye çalışan bu iktidarı artık emekli edip göndereceğiz. Tabii bizim iktidara gelebilmemiz için de belediye başkanları olarak çok çalışmamız lazım. Çünkü halkımız bize bu görevi verdi ve şu an gözlemliyor. Bakalım bunlar bu işi başarıyor mu, diye. Eğer bu işi başardığımıza emin olursa genel iktidarı da bize verecek."

Türkiye Belediye Birliği komisyon üyesi olarak gezilere katıldığını ve yerel yönetimlere güvenin artması için çok önemli bir görev üstlendiklerini belirten Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan bir ay önce de Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van'ı kapsayan bölgeyi gezdim ve orada da partiye ilginin, iktidar olma umudunun yükseldiğini gördüm. Dün Tokat'taydık. Ekrem Başkan zaten gittiği her yerde büyük bir sevgiyle, sonsuz bir sevgiyle karşılanıyor. Bu toplumun her kesiminin onu bağrına basması ve bu da giderek CHP'ye olan ilginin artmasını, yerel yönetimlere olan güvenin artmasını beraberinde getiriyor. O nedenle biz de arkadaşlarımızla beraber gece gündüz demeden çalışıyoruz. Esenyurt büyük bir ilçe ve 1,5 milyon nüfusu var. Anadolu'da bir ilçe, bir belde, bir köy yok ki Esenyurt'ta akrabası olmasın. Esenyurt'ta yaşayıp da Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir annesi, babası, amcası, dayısı olmayan birini bulamazsınız. Tabii ki biz İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde Türkiye Belediyeler Birliği'ni de aynı zamanda yönetiyoruz. Ben de orada komisyon üyesiyim. Bu vesileyle de Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz. Hem Türkiye Belediyeler Birliği'nin olanaklarını hem İstanbul Büyükşehir'in olanaklarını hem de bizim gibi büyük ilçelerin olanaklarını elimizden geldikçe halkımızın çeşitli yerlerdeki belediyeleriyle konumlandırarak paylaşmak, onlara destek olmak istiyoruz. Bu da bizim görevimiz. Birliğimizi, dirliğimizi büyüteceğiz ve biraz daha dişimizi sıkacağız, az kaldı. Sadece belediyeler değil, ilçeler, iller, halk, vatandaşlar olarak ya erken seçimde ya da zamanında olacaksa ilk seçimde Allah'ın izni ile iktidara geleceğiz ve geldiğimiz iktidarı da demokratikleştireceğiz."