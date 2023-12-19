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Esenyurt Belediyesi 2. Kardeş Kültürler Festivali Son Buldu - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi 2. Kardeş Kültürler Festivali Son Buldu

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali, Marmara, Rumeli, Trakya ve Balkan esintileriyle sona erdi. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin son gününde Rumelili Orhan & Kemal Kardeşler sahne alarak dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi 2. Kardeş Kültürler Festivali Son Buldu
19.12.2023 - 12:43,
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Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali; Marmara, Rumeli, Trakya ve Balkan esintileriyle sona erdi. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin son gününde Rumelili Orhan & Kemal Kardeşler sahne alarak dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı Esenyurt Belediyesi'nin ertelediği 2. Kardeş Kültürler Festivali; Marmara, Rumeli, Trakya ve Balkan gecesiyle sona erdi. Gecede bölgenin sevilen sanatçıları Rumelili Orhan & Kemal kardeşler sahne aldı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, ikilinin enerji dolu performansı ile Esenyurtlular keyifli ve eğlenceli bir gece yaşadı. Programa katılan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Esenyurt, Türkiye'nin her bir coğrafyasının rengini ve sesini taşıyan bir ilçe. Hem büyüklüğü itibariyle hem de çeşitli kültürel yapısı itibariyle çok keyifli bir yer" dedi.

"Esenyurtlu olmak bir gurur"

Esenyurtlu olmanın bir gurur ve ayrıcalık olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt şöyle konuştu: "Bu coğrafyanın çocukları olmak kadar şanslı bir şey yok. Trakya, Rumeli de bizim en renkli, en eğlenceli yanımız. Esenyurt hem büyüklüğü itibariyle hem de çeşitli kültürel yapısı itibariyle çok keyifli bir yer. Bizim kültürel derinliğimiz ve çeşitliliğimiz her yerde yok. Belki fiziki yapımızda sorunlar var, ekonomik sıkıntılarımız var ama hepimizin kalbi o kadar büyük o kadar güzel ki Esenyurtlu olmak ayrıcalıktır, kimse de bize başka bir şey kabullendirmeye çalışmasın, müsaade etmeyeceğiz."

"Hepimiz biriz"

Böyle bir gecede konser vermekten mutluluk duyduğunu belirten sanatçı Kemal Pehlivan, "Hepimiz biriz, aynı çatı altındayız. Değerli Belediye Başkanımıza ve dernek başkanlarımıza sonsuz teşekkürler. Çok güzel bir konserdi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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