Esenyurt'ta eğitime büyük yatırım: 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Esenyurt'ta eğitime büyük yatırım: 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı

Esenyurt\'ta eğitime büyük yatırım: 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı
19.06.2025 13:12  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta 24 derslikli Durmuş Döven İlkokulu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Esenyurt'ta 24 derslikli Durmuş Döven İlkokulu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Esenyurt, Türkiye'nin en büyük ilçesi. Bu durum, beraberinde büyük bir nüfus yoğunluğunu da getiriyor. Göreve geldiğimizde, ilçemizdeki okul sayısının yetersizliği ve artan derslik ihtiyacı karşısında tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Esenyurt Belediyesi, ilçede eğitimin kalitesini ve kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi ve Reysaş Holding iş birliğiyle yapılacak 24 derslikli Durmuş Döven İlkokulu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'nin bu projeye öncülük ettiğini belirterek, eğitime yönelik yatırımların ilçenin kalkınmasında kilit rol oynayacağını ifade etti. Aksoy, belediyenin benzer projelerle çocukların daha iyi koşullarda eğitim alması için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

2 Mayıs 2025 tarihinde kurban kesimi ve kazı çalışmalarıyla başlatılan süreç, bugün temel atma töreniyle resmiyet kazandı. Törene Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Egemen Döven, Yönetim Kurulu Koordinatör Yardımcısı Onur Kartallıoğlu ve Reysaş temsilcilerinin yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ile birlikte ilçede faaliyet gösteren siyasi partilerin ilçe başkanları da katıldı.

Tamamlandığında modern donanıma sahip 24 derslikli bir ilkokul olarak hizmet verecek olan Durmuş Döven İlkokulu'nun, Esenyurt'un artan nüfusuna ve eğitim ihtiyacına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Proje, kamu-özel sektör iş birliğinin başarılı bir örneği olarak ilçeye değer kazandıracak.

"Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Göreve geldiklerinden itibaren çocukların eğitimi için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy; "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin gençlerimizden yaşlılarımıza, çocuklarımızdan kadınlarımıza kadar tüm ilçe sakinlerimizin daha huzurlu, daha güvenli bir Esenyurt'ta yaşaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere Esenyurt, Türkiye'nin en büyük ilçesi. Bu durum, beraberinde büyük bir nüfus yoğunluğunu da getiriyor. Göreve geldiğimizde, ilçemizdeki okul sayısının yetersizliği ve artan derslik ihtiyacı karşısında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Türkiye çapında örnek teşkil eden büyük bir yatırım. Bu yatırımın ilçemize kazandırılması ve hayata geçirilmesi çok önemliydi. Açılışı yapıldı, hizmet vermeye başladı" dedi.

"Kendisine ilçemiz adına teşekkür ediyoruz"

Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven'e Esenyurt'ta ve eğitime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Vekili konuşmasına şöyle devam etti: "Öğrencilerimizin daha rahat, daha modern ortamlarda eğitim alabilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada Durmuş Döven İlkokulu'nun temelini atıyoruz. Durmuş Bey açılışta da bulunmayı arzu ettiğini samimiyetle dile getirdi. Hatta bir öğrencimizin 'Durmuş Dede' diye seslendiğini duydum. Bu okulun bir anlamda 'dedesi' de Durmuş Döven Bey oldu. Kendisine ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bu hayırlı temel, ilçemize kazandıracağı başka eğitim yatırımlarının da başlangıcı olur. Kendisinden ortaokul ve lise yatırımları da beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum".

"Çok yakın zamanda 5. lise kampüsümüzün de temeli atılacak"

Esenyurt'ta eğitim alanında hayata geçen ve geçmesi planlanan dev projelere de değinen Başkan Vekili Aksoy sözlerine şunları da ekledi: "Eğitim kampüsleri noktasında Ardıçlı Mahallemizde uzun süredir tamamlanamayan 5 lise kampüsümüz vardı. Belediyemizin imkanlarıyla bu yükün altından kalkmak oldukça güçtü. Sağ olsunlar, Milli Eğitim Bakanımız ve hükümetimiz bu projeyi devralarak bu büyük yükü belediyemizin üzerinden aldılar. İnşallah çok yakın zamanda 5. lise kampüsümüzün de temeli atılacak ve hizmete sunulacak. Bu dev eğitim projelerinin yanı sıra üç yeni ilkokulumuz da yılın yatırım programına alınarak çalışmaları hız kazandı. Çocuk üniversitemiz, mesleki kurslarımız da bu ivmeyle gelişiyor. Bugün itibariyle belediyemizin kurs merkezlerinde 33 bin öğrenci ve kursiyer eğitim görüyor. Bu sayı bizleri son derece mutlu ediyor."

"Cumhurbaşkanımızın ilçemize kazandıracağı önemli yatırımlar da sırada"

Başkan Vekili Aksoy, Esenyurtlu vatandaşlara bir de müjde vererek konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Cumhurbaşkanımızın ilçemize kazandıracağı diğer önemli yatırımlar da sırada. Yakında adliyemizin ve diş hastanemizin temel atma törenlerini de gerçekleştireceğiz. İnşallah bu yaz bitmeden bu açılışları da hep birlikte yapacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Esenyurt, istanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta eğitime büyük yatırım: 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi

09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:19
Ali Koç’tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
15:08
Demet Akbağ’ı yıkan ölüm Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
14:15
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 10:25:27. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta eğitime büyük yatırım: 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.