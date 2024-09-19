Esenyurt'ta Kreşlerde Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kreşlerde Afet Bilinci Eğitimi

Esenyurt\'ta Kreşlerde Afet Bilinci Eğitimi

Esenyurt Belediyesi, kreşlerdeki çocuklara afet bilinci eğitimi vermeye başladı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, eğitimlerin savaş döneminde can kurtaran görevi görecek bireyler yetiştirmek amacıyla sürdürüleceğini açıkladı.

19.09.2024 14:26  Güncelleme: 14:28
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Esenyurt Belediyesi, kreşlerde çocuklara Afet Bilinci Eğitimi veriyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Belediyemize ait kreşlerdeki 250 çocuğumuza eğitim verdik. Çocuklar bu eğitimlerle gelecekte olası afetlerde can kurtarmak için birer cankurtaran görevi görecek. Eğitimlerimizi mahallelerde ve okullarda da devam ettireceğiz" dedi.

Afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, kreşlerdeki öğrencilere İBB ile ortaklaşa Afet Bilinci Eğitimi veriyor. Bu kapsamda belediyenin Afet İşleri Müdürlüğü ve İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ekipleri Osmangazi Kreşi'ndeki minikleri doğal afetler konusunda bilinçlendirdi. Eğitimde çocuklara deprem, sel, yangın gibi afetlerde yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İBB Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Murat Yün'ün de katıldığı eğitimde minikler, katılım sertifikalarını ve deprem dedektifi rozetlerini Başkan Özer'den aldı.

Afet bilinci tüm Esenyurt'a yayılacak

Afet eğitimlerinin önemine vurgu yaparak, uygulamanın kreşlerin yanı sıra okullar ve mahallelerde de devam edeceğini ifade eden Başkan Özer şöyle konuştu:

"8 kreşimizdeki 4 ve 5 yaş grubu 250 civarında öğrencimize bu eğitimi verdik. Böyle bir çalışmayı başlattığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Biz bir afet ülkesiyiz. Maalesef sık sık depremlerle sarsılıyoruz. Zaman zaman sellerle boğuşuyoruz. Yangınlar ciğerimizi paralıyor. Bununla ilgili olarak tedbir almak son derece önemli. Eğer yeterli önlem alırsak bu afetleri kayıp vermeden atlatabiliriz. Ayrıca bizim ahlaklı, erdemli, iyi insanlar yetiştirmemiz lazım. Bu insanları yetiştirirken eğitime bu çağlarda başlamalıyız. Çünkü bu yaşlarda elde edilen bilgiler en sağlam bilgilerdir. Dolayısıyla bu yaştaki çocuklarımıza vereceğimiz eğitimler, onlarda farkındalık oluşturacaktır. Çocuklar bu eğitimlerle gelecekte olası afetlerde can kurtarmak için birer cankurtaran görevi görecek"

Deprem konusunda devletin tüm kurumlarının birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Prof. Özer, yetkililere "Gelin iş işten geçmeden kentlerimizi hep birlikte depreme dirençli hale getirelim" çağrısında bulundu.

"260 bin kişiye eğitim verdik"

İstanbul'da 20 bin kreşe afet bilinci eğitimi verdiklerini belirten Murat Yün, "Afet Farkındalık Eğitimleri'yle kreşlerimizde afet bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve bunu 7'den 70'e herkesin bilmesi gerekiyor. Bu eğitimleri küçük yaşta verirsek ileride hem İstanbul için hem de ülkemiz için afetlere karşı büyük bir adım atmış oluruz. Öncelikle çocuklara etkinliklerle bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bir deprem simülasyonumuz var, onu izletiyoruz. Afetleri tek tek görsellerle anlatıyoruz. Sonrasında deprem platformumuz var. Orada depremin nasıl gerçekleştiğini, sonunda ne olduğunu ve sonrasında neler yapılması gerektiğini bunlar üzerinden anlatıyoruz. Depremde ilk yapılması gereken çök, kapan, tutun hareketini çocuklarla beraber yaptık. Çocuklar evlerine gittiklerinde ailelerine de anlatıyor. Ailelere de bu şekilde bu bilinci vermiş oluyoruz. Biz bu uygulama çerçevesinde yaklaşık 260 bin İstanbulluya eğitim verdik. Bunun yaklaşık 20 binini kreşlerdeki çocuklar oluşturuyor. Bunun dışında ilköğretim ve lise eğitimlerimiz de sürüyor. 2022-2023 eğitim döneminde başlattığımız uygulamamızı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda da sürdürüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Kreşlerde Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika

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