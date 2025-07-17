Eski Eşler Hastanede Yeniden Evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eski Eşler Hastanede Yeniden Evlendi

Eski Eşler Hastanede Yeniden Evlendi
17.07.2025 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te boşanan Huriye Akkaya ve Cemal Korkmaz, hastanede nikah masasına oturdu.

Gaziantep'te 31 yıl evlilikten sonra 5 yıl önce boşanan Huriye Akkaya ve Cemal Korkmaz çifti, bu defa Şehir Hastanesi'nde nikah masasına oturdular.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu anjiyo olan ve tedavisi devam eden 52 yaşındaki Huriye Akkaya'yı 5 yıl önce boşandığı 57 yaşındaki eşi Cemal Korkmaz, hastalığı boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz şubat ayında beyin kanaması geçiren Huriye Akkaya'ya Gaziantep Şehir Hastanesi'nde beyin anjiyosu yapıldı. Anjiyo sonrası tedavisine fizik tedavi bölümünde devam edilen Huriye Akkaya'ya bu zorlu süreçte en büyük desteği boşandığı eşi Cemal Korkmaz verdi. Tedavisi boyunca Huriye Akkaya'nın yanında olan, moral veren ve umut olan Cemal Korkmaz ile Huriye Akkaya arasındaki bağ yeniden kuvvetlendi. Hayatlarına tekrar birlikte devam etme kararı alan Huriye Akkaya ve Cemal Korkmaz çifti, alınan bu anlamlı kararla birlikte Gaziantep Şehir Hastanesi'nde kıyılan resmi nikah ile yeniden dünya evine girdi. 31 yıllık evliliklerini çeşitli gerekçelerle 5 yıl önce sonlandıran Huriye Akkaya ve Cemal Korkmaz, yıllar sonra hayatını yeniden birleştirme kararı aldıkları hastanede nikah masasına oturdu. Nikah töreninde hastane yönetimi ve sağlık çalışanları da çiftin mutluluğuna tanıklık etti. Duyguların yoğunlaştığı anlarda gözyaşları da, tebessümler de eksik olmadı. Gaziantep Şehir Hastanesi yönetimi ve sağlık çalışanları, yeniden hayatlarını birleştiren Akkaya ve Korkmaz çiftine sağlıklı, huzurlu ve sevgi dolu bir ömür temennisinde bulundu.

"Eşinin desteği hastanın motivasyonunu artırmış ve tedaviye olumlu katkı sağlamıştır"

Hastanın evlendikten sonra tedavisinin daha iyi gittiğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru Uzm. Dr. Müzeyyen Günay Örkmez, "Hastamız, tedavi süreci boyunca eski eşi Cemal Bey'in büyük desteğini gördüğü için kendisiyle tekrar evlenmeye karar vermiştir. Hastanede tedavisi devam ettiğinden durumu bize bildirmiş, biz de başhekimimiz aracılığıyla görüşerek nikahın hastanemizde kıyılmasını uygun bulduk. Nikah hastanemizde gerçekleşti ve bu mutlu ana ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadık. Kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Hastamız inme tanısıyla takip edilmekte olup yaklaşık 10 seanslık daha tedavisi planlanmaktadır. Tedavi süreci burada sona erse de, ilerleyen dönemde yeniden rehabilitasyon desteği alması gerekecektir. İnme sonrası iyileşme sürecinde fizik tedavi kadar psikolojik ve sosyal destek de büyük önem taşımaktadır. Özellikle eşinin desteği hastanın motivasyonunu artırmış ve tedaviye olumlu katkı sağlamıştır" dedi.

"Yaşandı, bitti ama şimdi yeniden bir aradayız"

Yeniden evlendiği için mutlu olduğunu anlatan Huriye Akkaya, "Tabii ki iyi hissettim, mutlu oldum. Gerçekten beni hiç yalnız bırakmadı. Her anlamda, hem maddi hem de manevi olarak hep yanımda olmaya çalıştı. Elinden geleni yaptı ve bana gerçekten destek oldu. Birlikte mutlu olabileceğimize inandım. Daha önce yaşadığımız tartışmaların çoğu maddi sıkıntılardan kaynaklanıyordu. Üç çocuğumuz var, iki erkek, bir kız. O dönem çocuğumu üniversitede okutuyordum ve ciddi maddi zorluklarımız vardı. Bu durum evde gerginliklere yol açıyordu. Sonra bir şekilde yollarımız tekrar kesişti. O da yalnız kalmaktan korkuyordu, ben de. Yaş ilerledikçe insan hayatında bir yol arkadaşı istiyor, yanında birinin olmasına ihtiyaç duyuyor. Aynı şeyleri tekrar yaşamaktan korksam da bir şans daha verdik. İnme geçirdiğimde evde yalnızdım ve bir anda ne olduğunu anlayamadım. Kimse yoktu yanımda, bu da beni çok etkiledi. Bu yüzden birinin varlığına, desteğine daha çok ihtiyaç duydum. Evet, duygusal destek çok kıymetli ama bunun yanında maddi yükümlülükler de var. İlaçlarım, tedavim, hastaneye gidiş gelişlerim ciddi masraf oluşturuyor. O, vefalı bir insan. Sağ olsun, her zaman desteğini esirgemedi. Ama tabii ki zaman zaman tartışmalar da oluyor. Bazen olmadık bir sebepten sinirlerine hakim olamayıp tartışma çıkabiliyor. Ben de o anlarda karşılık veriyorum. Bu yüzden tartışmalar karşılıklı yaşanıyor. Ama bu çok insani bir şey, herkesin başına gelebilir. Sonuçta insan hasta oldu diye hayatı bitmiş sayılmaz. Önemli olan maddiyat değil, aradaki sevgi ve saygıdır. Sevgi ve saygı olduktan sonra her şey aşılır. 3 çocuğumuz var. Ayrılmış olsak da aslında birbirimizle bağımızı hiç koparmadık. Görüşmeye, yardımlaşmaya devam ettik. Hiçbir zaman birbirimize sırt çevirmedik. Yaşananlar belki de yaşanması gerekiyordu. Yaşandı, bitti ama şimdi yeniden bir aradayız" şeklinde konuştu.

"Eşimden ayrılınca çok pişman oldum"

Eşinden daha önce ayrıldığı için pişman olduğunu ifade eden Cemal Korkmaz, "Eşimden ayrıldıktan sonra fabrikada çalışmaya başladım. Bir akşam işe giderken onu birkaç kez aradım ama telefonunu açmadı. Sabah saat 7'de işten çıktım, tekrar aradım ama bu sefer de telefonu meşguldü. Eve geldim, kapıyı açtım. O sırada bir telefon geldi. Telefonda, 'Banyoda düşmüş, beyin kanaması geçirmiş' dediler. Hemen hastaneye gittik. Önce şehir hastanesinde ameliyat etmişler ama yer olmadığı için Hatem Hastanesi'ne sevk etmişler. Orada 15 gün yoğun bakımda kaldı. Sonra üniversite hastanesine gönderildi, 3-4 ay da orada yattı. Bu süreçte hiçbir zaman yalnız bırakmadım onu. Yanında oldum hep. Şimdi çok mutluyum. Ne diyebilirim ki başka. Aslında beyin kanamasından önce barışmak istemişti, ama biz o zaman barışamamıştık. Bu olaydan sonra tekrar bir araya geldik. Çok pişman oldum ayrıldığımıza. Tek başına hayat zor. Yemek yok, düzen yok. Sürekli dışarıdan yemek zorunda kalıyordum. Şimdi düşünüyorum da, 58 yaşındayım; evde tek başıma bir kalp krizi geçirsem kimse fark etmezdi. Sonunda tekrar nikah masasına oturduk, evlendik. Çok şükür, şimdi mutluyum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, gaziantep, Evlilik, Hastane, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Eşler Hastanede Yeniden Evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı
Galatasaray’ın Sacha Boey’i ikna etmek için planı belli Galatasaray'ın Sacha Boey'i ikna etmek için planı belli
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı

14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
12:31
MSB’den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
20:34
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
20:25
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
20:14
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
20:04
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
19:55
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
19:42
Galatasaray’la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
Galatasaray'la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
19:23
Fenerbahçe’ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe'ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
19:14
Jose Mourinho, Jhon Duran’a sitem mi etti Fenerbahçe’den o iddialara cevap
Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap
19:04
A Milli Takım’ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
18:59
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 15:21:27. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Eşler Hastanede Yeniden Evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.