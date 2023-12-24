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Eskişehir Antika Pazarı'nda Kapalı Alan Talebi - Son Dakika
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Eskişehir Antika Pazarı'nda Kapalı Alan Talebi

Eskişehir Antika Pazarı'nda satış yapan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde açık alanda durmanın zor olduğunu dile getirerek yetkililerin kendilerine kapalı bir pazar yeri belirlemesini istedi. Satıcılar, yağışlı havalarda büyük sıkıntı yaşadıklarını ve kapalı bir alan talep ettiklerini belirtti.

Eskişehir Antika Pazarı\'nda Kapalı Alan Talebi
24.12.2023 - 11:46,
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Eskişehir Antika Pazarı'nda satış yapan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde açık alanda durmanın zor olduğunu dile getirerek yetkililerin kendilerine kapalı bir pazar yeri belirlemesini istedi.

Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Cidde Sokak üzerinde her ayın ikinci pazar günü kurulan Antika Pazarı'na giden satıcılar, kurdukları stantlarda meraklıları için eşyalarını sergiliyor. Espark AVM'nin yanındaki açık alanda faaliyet gösteren pazarda kış aylarında da satışlarına devam eden antikacılar, Eskişehir'de soğuktan korunmak için katlarca giyinerek tedbir almaya başladı. Başka şehirlerde kapalı alanlarda satış yaptıklarını belirten satıcılar, açık alanda bulunmaları nedeniyle özellikle yağışlı havalarda büyük sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Konuyla ilgili yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, hem Eskişehir'deki antika kültürünün gelişmesi hem de müşteri potansiyelinin arttırılması açısından yetkililerin kendilerine kapalı bir pazar yeri belirlemelerini rica etti.

"Bizlere merkezden kapalı bir alan gösterebilirlerse çok memnun oluruz"

Eskişehir Antika Pazarı'nda satış yapan satıcı Niyazi Dinç, Eskişehir'de havanın çok soğuk olduğunu söyledi. Açık alanda satış yapmanın zor olduğunu ve yetkililerin konuya çözüm üretmesi gerektiğini ifade eden Dinç, "Antika pazarında ilgi güzel. Genellikle koleksiyon ürünleri satıyoruz. Vatandaşlarımız antika ürünleri tercih ediyor. Bu kültür Eskişehir'de yeni yeni gelişiyor. Dolayısıyla diğer şehirlere göre ister istemez daha geride ama yine de ufak ufak iş oluyor. Ancak havalar çok soğuk. Kapalı bir alan olsa bu kadar etkilenmeyiz. Çoğu şehirde kapalı alanlarda duruyoruz. Eskişehir'deki yetkililerden konuyla ilgili talebimiz var, bizlere merkezden kapalı bir alan gösterebilirlerse çok memnun oluruz. Soğuk havaya açık alanda yakalanınca sıkı sıkı giyinmek zorunda kalıyoruz. Hele ki hava yağışlıysa o zaman daha fazla güçlük çekiyoruz" dedi.

"Yağışlı havalarda stantlarımızla birlikte bütün ürünlerimiz ıslanıyor"

Antika satıcısı Nuran Baysan ise, yazın güneşten, kışın da soğuktan rahatsız olduklarına dikkat çekerek, "Yağışlı havalarda stantlarımızla birlikte bütün ürünlerimiz ıslanıyor. Onun için antika pazarının kapalı bir alanda ve alt zeminin düzgün olmasını istiyoruz. Antika pazarının şu an kurulduğu yerin zemini bizlere zorluk oluşturuyor. Yetkililer dile getirdiğimiz bu sıkıntılarla ilgilenirlerse müşteri potansiyelimiz de artmış olur. Ayrıca tanıtım yapılırsa daha memnun kalırız. Çünkü bu kültür Eskişehir'de biraz daha geride kaldı" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Antika Pazarı'nda Kapalı Alan Talebi - Son Dakika
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