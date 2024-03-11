Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eskişehir Bağları sakinleriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri'nin en yoğun nüfusunun olduğu, 3 mahalleyi kapsayan Eskişehir Bağları sakinleri ile bir araya geldi.
Melikgazi ilçesi, Danışmentgazi Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen Eskişehir Bağları Sakinleri ile Buluşma Toplantısı'nda vatandaşlar davul, zurna ve meşale eşliğinde karşıladıkları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı adeta bağrına basarak, kucakladı.
Buluşmaya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.
Programda vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "20 yıl emeğimin geçtiği Eskişehir Bağları'mızın gönül insanları her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, alnınızdan öpüyorum, Ramazan'ınınızı tebrik ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.
"Kayseri'miz dillere destan çalışmalara imza atıyor"
Kayseri'nin dillere destan çalışmalar yaptığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Sizlere gece, gündüz demeden hem şehrimizi hem ilçelerimizi hem de semtlerimizi geliştirmek adına gayret gösterdiğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Rutin belediyecilik açısından Kayseri'miz dillere destan çalışmalara imza atıyor. 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehirlerin arasında birinci sıraya oturuyor. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, önce insan diyerek hizmet etmeyi ibadet bilen anlayış ile gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyelerimiz olarak sizlerin hizmetine koşmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Büyükkılıç, hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşmaya devam ettiklerinin altını çizerek, "Durmak yok, koşmaya devam diyoruz. Siz bizlere sahip çıktınız, bizler de size layık olmak için hiçbir talebinizi geri çevirmeden hepsini çözme yönünde irade gösterdik. Biz sizler için varız" ifadelerini kullandı.
Ziyarette Başkan Büyükkılıç'ı telefonla arayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Eskişehir Bağları sakinlerini selamladı.
Bakan Özhaseki, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, "Değerli kardeşlerim tevafuk oldu. Bir konu için Memduh başkanımı aramıştım, sizlere de selam verme imkanı buldum. Değişik illere görev yazılıyor, hemen her gün bir ildeyiz. Bir taraftan birinci vazifem deprem bölgesini ayağa kaldırmak, oralara gidiyorum. Depremzede kardeşlerimizin de duasını almak için büyük bir gayret içerisindeyim" dedi.
"Memduh başkanımızın dürüstlüklerine kefiliz"
Başkan Büyükkılıç'ın dürüstlüğüne kefil olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, "Allah'a şükür sizlere güveniyoruz, biz sizlerin 30 senedir önündeyiz, tavırlarımızı, davranışlarımızı biliyorsunuz. Sizin karşınıza gelen gerek Mustafa Palancıoğlu, gerekse Memduh başkanımızın dürüstlüklerini sizler de biliyorsunuz, bizler de bu konuda kendilerine kefiliz. Onların kapıları sizlere sonuna kadar açık, ellerinden ne geliyorsa yaparlar. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.
"Bakanımız Özhaseki Eskişehir Bağları'nın mimarı oldu"
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Eskişehir Bağları'nın mimarı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Kendi ellerinizle besmeleyi çekerek yaptınız, 3 güzide mahallemiz ve 100 bin civarında kardeşimiz var. Sizler için iyi ki varsınız, Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Bize birlik, beraberlik yakışır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirmek yakışır, onun yol arkadaşlarına sahip çıkmak yakışır. Allah'a emanet olun."
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da ilçe sakinlerine hitaplarında, "Kayseri'de hep birlikte, beraber, omuz omuza yürüyüşümüze devam ediyoruz. Amacımız, büyük ve güçlü bir Türkiye'dir. 2 bin 500 yıllık şanlı bir tarihe sahibiz. Biz ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ülkemizin daha büyük daha güçlü olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bunu yaparken yürümüyoruz, koşuyoruz. Kayseri'miz de gece gündüz demeden belediyecilik seviyesinin en üst seviyeye çıkması için, arkadaşlarımız büyük bir ferasetle, bilgilerini, tecrübelerini kullanmak suretiyle sizin hayatınızı kolaylaştırmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.
"Kayseri Belediyeciliği bütün Türkiye'de örnek gösterilir hale geldi"
Başkan Büyükkılıç ve Başkan Palancıoğlu'nun bu işi bilen başkanlar olduğunu belirten Akar, "Palancıoğlu nasıl ki doçent ise Memduh Büyükkılıç da bu işin profesörü oldu. Kayseri'miz yapılan belediyecilik hizmetleriyle bütün Türkiye'de örnek gösterilir hale geldi. O yüzden istikrar önemli, kızıl elmaya doğru koşacağız ve bu hizmetleri arttıracağız. Cumhur ittifakı yerli ve millidir" dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise "Kayseri'nin en yoğun nüfusunun olduğu, 3 mahallemizden oluşuyor. Buranın ihtiyaçlarını biliyoruz, okul, sosyal tesis, kapalı Pazar yeri, yollar yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eskişehir Bağları sakinleriyle buluştu - Son Dakika
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